Durante el lanzamiento de la Red Nacional de Casas Refugio, liderado por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, la gobernación de Córdoba recibió un reconocimiento especial gracias a la construcción, puesta en marcha, sostenimiento y operación autónoma de la Casa Refugio “Karina Paola Cuesta Ortega”.

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En el evento, que reunió experiencias de las distintas casas refugios de Colombia y que se realizó gracias a la articulación de Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia y Ministerio de Salud bajo el proyecto ¡Libres!, financiado por la Unión Europea de Colombia y la Cooperación Española en Colombia, el ente departamental, logró fortalecer la articulación territorial para la implementación de estrategias nacionales para seguir protegiendo la vidas de las mujeres.

La Casa Refugio se ha convertido en un hogar en el que protegen y garantizan los derechos de las mujeres que han sufrido violencia junto a sus personas dependientes.

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“Aquí recibimos a mujeres víctimas en riesgo de feminicidio, y las atendemos con los servicios de alojamiento, alimentación, transporte, asesorías jurídicas, psicológicas y de trabajo social”, manifestó Claudia García, secretaria para la Equidad de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Persona Mayor departamental.

“Hasta la fecha se han salvado la vida de más 41 mujeres y sus personas a cargo, a quienes hemos apoyado en la reconstrucción de sus proyectos de vida”, agregó la secretaria.

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En la actualidad, hay cuatro mujeres y siete niños que están siendo atendidos con esta medida de protección.

¿Cómo se puede acceder a la Casa Refugio?

1. Reportar el caso ante la Comisaría de Familia municipal.

2. ⁠Recibir valoración de riesgos: si se determina riesgo de feminicidio, la Comisaría de Familia y/o los jueces emiten la medida de protección a la víctima y a las personas a su cargo.

3. Aceptar la medida de protección, la cual está sujeta al tiempo determinado por la autoridad competente, que es un término de seis meses prorrogables.

Las líneas de atención en las que las personas pueden solicitar asesoría o reportar posibles casos de violencia son: