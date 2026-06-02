En Colombia todas las personas que tienen una licencia de conducir para vehículo o motocicleta deben tener claras las normas de tránsito vigente, establecido por el Gobierno nacional. La normativa específica las regulaciones y multas que debe asumir un conductor infractor.

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En el Código Nacional de Tránsito se pueden encontrar las normas que regula la circulación de peatones, conductores, pasajeros, ciclistas, motociclistas y vehículos en el país. Fue expedido mediante la Ley 769 de 2002 y aplica en todo el territorio nacional.

Entre los temas que regula se encuentran la licencia de conducción, señales de tránsito, límites de velocidad, manejar bajo los efectos de alcohol, comparendos y multas, SOAT, inmovilización de vehículos y procedimientos ante infracciones y accidentes.

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Otra de las normas que se establece es el uso obligatorio del cinturón de seguridad, elemento de seguridad que ayuda a reducir lesiones en conductores y pasajeros en caso de accidentes. Artículo 82 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) indica que “es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros ubicados en los asientos delanteros del vehículo en todas las vías del territorio nacional, incluyendo las urbanas”.

“A partir de los vehículos fabricados en el año 2004, se exigirá el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio de Transporte”, agrega.

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Vale mencionar que el Artículo 82 también señala: “Los menores de diez (10) años no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo. Por razones de seguridad, los menores de dos (2) años solo podrán viajar en el asiento posterior haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación a él, siempre y cuando el menor viaje únicamente en compañía del conductor”.

¿De cuánto es la multa por no usar el cinturón de seguridad?

Ley establece en el código de infracciones que en caso de no utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo y los cinturones de seguridad en los asientos traseros en los vehículos fabricados a partir del año 2004corresponde a una tipo C06.

De esta manera, el infractor recibirá una infracción equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que representa un valor por encima de los $604.100 pesos.

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Esta medida sanciona al conductor y al propietario del vehículo tanto por no llevarlo puesto él mismo, como por permitir que cualquier pasajero viaje sin este sistema de protección.