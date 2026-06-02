La Corte Suprema de Justicia absolvió a una mujer que había sido condenada por tentativa de extorsión tras solicitar $200.000 a cambio de devolver un celular que encontró en una estación de TransMilenio en Bogotá.

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La decisión revocó las sentencias emitidas en primera y segunda instancia contra Wendy Camila Flórez Rodríguez, quien había sido procesada luego de contactar a la propietaria de un teléfono Samsung S7 Edge extraviado y pedir una suma de dinero para entregarlo.

Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2018, cuando una mujer perdió su celular mientras viajaba en un articulado de TransMilenio con destino al Portal 80. Tras bloquear el equipo y la tarjeta SIM, recibió una llamada al día siguiente de una persona que aseguró haber encontrado el dispositivo y que pidió $200.000 para devolverlo.

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Ambas acordaron encontrarse en un centro comercial de Bogotá para realizar la entrega. Sin embargo, la dueña del teléfono informó previamente a la Policía y, durante el encuentro, las autoridades capturaron a dos personas que posteriormente fueron condenadas por tentativa de extorsión.

Al revisar el caso, la Sala de Casación Penal concluyó que la exigencia de dinero no fue suficiente para configurar el delito de extorsión, ya que no se comprobó la existencia de amenazas, intimidaciones o presiones dirigidas a obligar a la propietaria a entregar el dinero.

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Según la Corte, durante el proceso no se demostró que la acusada hubiera advertido sobre consecuencias negativas en caso de no recibir el pago ni que hubiera amenazado con destruir, vender o quedarse definitivamente con el celular.

“El hecho de que la afectada acudiera a la Policía no prueba por sí mismo la existencia de una extorsión”, señaló el alto tribunal en su fallo.

Según la Corte, durante el proceso no se demostró que la acusada hubiera advertido sobre consecuencias negativas en caso de no recibir el pago ni que hubiera amenazado con destruir, vender o quedarse definitivamente con el celular.

La Corte aclaró que condicionar la devolución de un objeto perdido al pago de una recompensa es una conducta reprochable desde el punto de vista ético y social. Sin embargo, precisó que el derecho penal solo puede aplicarse cuando se cumplen todos los elementos exigidos por la ley para configurar un delito.

Asimismo, el alto tribunal dejó sin efectos la condena y estableció un precedente sobre los límites del delito de extorsión, reiterando que para que exista esta conducta debe demostrarse una amenaza real o una presión que afecte la libertad de decisión de la víctima.