En medio de la creciente tensión entre el Gobierno nacional y las altas cortes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un comunicado público en el que expresó su respaldo y solidaridad al Consejo de Estado, tras recientes cuestionamientos dirigidos a decisiones judiciales adoptadas por ese alto tribunal.

En el pronunciamiento, la corporación manifestó su preocupación por señalamientos realizados desde distintos escenarios públicos que, según indicó, podrían desinformar, descontextualizar o desacreditar las decisiones de los jueces y de quienes las emiten. Además, recordó que el control judicial sobre los actos del poder público es una garantía esencial del Estado de Derecho.

Espaldarazo de la Corte Suprema de Justicia a decisión de la Fiscalía de no suspender órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo

El Tribunal también reiteró que las providencias judiciales representan una expresión fundamental del Estado Social de Derecho y que las decisiones de los jueces deben ser controvertidas únicamente a través de los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico, dentro del respeto por la autonomía judicial.

En otro de los apartes más fuertes del comunicado, la entidad hizo un llamado a todas las autoridades administrativas para que sus pronunciamientos se hagan con mesura, responsabilidad y respeto por las instituciones democráticas, advirtiendo que el lenguaje utilizado desde el poder puede fortalecer la convivencia o, por el contrario, profundizar la polarización.

La declaración se conoce luego de recientes choques entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo de Estado, especialmente por decisiones relacionadas con el traslado de recursos pensionales y con el nuevo modelo de pasaportes, temas en los que el alto tribunal ha frenado actuaciones del Ejecutivo.

Mintrabajo anuncia recursos contra decisión del Consejo de Estado

En medio de este rifirrafe, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció en rueda de prensa que el Gobierno interpondrá recursos judiciales ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el traslado de alrededor de $5 billones, que corresponden a los ciudadanos que se cambiaron del régimen privado al público, y que se iba a hacer desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

“Insistiremos ante el Consejo de Estado, porque vamos a interponer recursos, y ante otras instancias judiciales, para que los fondos privados trasladen los recursos”, aseveró el funcionario a periodistas.

Ministerio de Trabajo realizó inspecciones a las instalaciones de JetSmart en el aeropuerto El Dorado

Y agregó: “Aprovecho para volver a decir con el corazón en la mano a los señores magistrados de la Corte Constitucional que desengaveten la reforma pensional y resuelvan la constitucionalidad, que la tiene”.

Lea: Mintrabajo cuestiona decisión del Consejo de Estado de suspender traslado de dineros de AFP a Colpensiones: ‘Genera preocupación y alerta’

Acto seguido, invitó “a los colombianos y colombianas que se trasladen de los fondos privados a Colpensiones. Vamos a emprender todas las acciones jurídicas hasta donde sea posible y donde corresponda para que los fondos privados no se ‘raponeen’ los recursos de los trabajadores de Colombia con la complicidad del Consejo de Estado”, dijo Sanguino.