Funcionarios del Ministerio de Trabajo realizaron en la mañana del pasado jueves 16 de abril una inspección a las instalaciones de la aerolínea JetSmart, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

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El objetivo de la ‘visita sorpresa’ fue investigar las largas jornadas laborales, temas de seguridad operativa e higiene en los aviones, tras varias denuncias de posibles temas que estarían poniendo en riesgo la seguridad operativa en varios procesos de la compañía.

De acuerdo a Caracol Radio, la visita fue solicitada por la organización sindical SINTRATAC, mediante un requerimiento enviado el pasado 6 de febrero al Ministerio del Trabajo, dirigido por el ministro Antonio Sanguino.

En dicho requerimiento se pidió una verificación directa en los aviones de la compañía. “En diversas ocasiones las aeronaves presentan condiciones deficientes de higiene, incluyendo la presencia de insectos como cucarachas dentro de la cabina de pasajeros”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el documento señala que, ante la falta de personal de limpieza, las tareas estarían siendo asumidas por la tripulación.

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“La empresa no dispone de personal de limpieza suficiente durante los tránsitos entre vuelos, por lo que los Tripulantes de Cabina de Pasajeros serían obligados a realizar labores de aseo dentro de las aeronaves”, añade el documento.

Respecto a las condiciones de las labores, la denuncia hecha al ministro Sanguino señala que: “Estas labores se realizan sin el suministro adecuado y suficiente de elementos de protección personal (EPP), particularmente guantes, a pesar de que los trabajadores deben manipular residuos o realizar limpieza de superficies contaminadas, lo cual podría constituir un incumplimiento de las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo”.