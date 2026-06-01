El Ejército Nacional confirmó este lunes 1 de junio que destruyó una serie de explosivos que habían sido instalados por las disidencias en el departamento del Cauca, con el objetivo de atacar a las tropas.

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Este nuevo atentado terrorista fue frustrado por las autoridades tras el hallazgo y destrucción controlada de 25 artefactos explosivos y un cilindro bomba en El Tambo.

Según el reporte de la institución, esos explosivos pertenecían a la estructura Carlos Patiño, que delinque bajo las órdenes de alias Iván Mordisco.

Ante la situación, los uniformados siguen desplegados sobre la vía Panamericana para garantizar la seguridad de la población civil y los viajeros. Además realizan patrullaje día y noche en la zona.

“La Vía Panamericana, principal arteria de conectividad económica, civil y de abastecimiento de la región, se encuentra bajo el despliegue operacional del Ejército Nacional, con el propósito de fortalecer la seguridad frente a las amenazas derivadas del accionar delictivo de grupos armados ilegales", afirmó la institución.

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“Esta amenaza fue neutralizada gracias a las acciones ofensivas de nuestros soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N. 4 en zona rural del corregimiento de La Emboscada, en El Tambo, Cauca", indicó el Ejército a través de un comunicado.

Sobre el cilindro hallado, las tropas confirmaron que pesaba de 40 libras y contenía 40 kilogramos de pentolita y cordón detonante.