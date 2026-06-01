Perder el certificado electoral no significa renunciar a los beneficios que otorga haber participado en las elecciones.

Petro no acepta preconteo que dio a Abelardo De la Espriella como el más votado de las elecciones presidenciales

“Hasta que no haya transparencia, no me referiré a los resultados”: Cepeda y Quilcué tampoco reconocen los escrutinios de primera vuelta

Las claves de la victoria de Abelardo De la Espriella en primera vuelta

Y es que la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un procedimiento que permite obtener una nueva certificación con la misma validez legal del documento original.

Este certificado es la constancia oficial de que un ciudadano ejerció su derecho al voto y es necesario para acceder a incentivos contemplados por la legislación colombiana, entre ellos medio día libre, descuentos en trámites educativos y rebajas en la expedición de documentos.

X @Registraduria Certificado electoral

¿Qué hacer si perdió el certificado electoral?

Si el documento fue extraviado, se deterioró o sufrió algún daño que impida su uso, el primer paso consiste en verificar el lugar donde se realizó la votación.

Para ello, los ciudadanos deben consultar el puesto y la mesa de votación a través de la plataforma oficial de la Registraduría, ingresando su número de cédula en la opción de consulta del lugar de votación.

JOHNY OLIVARES Si el documento fue extraviado, se deterioró o sufrió algún daño que impida su uso, el primer paso consiste en verificar el lugar donde se realizó la votación.

¿Cómo solicitar un nuevo certificado electoral?

Una vez identificados los datos de votación, el interesado debe presentar una solicitud dirigida a la Delegación Departamental de la Registraduría correspondiente al lugar donde sufragó.

En la carta se recomienda incluir: su nombre completo, número de cédula, puesto de votación, mesa donde ejerció el voto y motivo de la solicitud.

Josefina Villarreal Jurados de votación durante la primera vuelta presidencial del 2026.

La petición puede radicarse de manera presencial o mediante los canales virtuales habilitados por cada delegación.

Tras recibir la solicitud, la Registraduría revisará los registros oficiales de la jornada electoral, especialmente los formularios E-11, para confirmar que el ciudadano efectivamente participó en las elecciones.

Josefina Villarreal Los ciudadanos deben consultar el puesto y la mesa de votación a través de la plataforma oficial de la Registraduría, ingresando su número de cédula en la opción de consulta del lugar de votación.

Una vez validada la información, la entidad expedirá una nueva certificación que reemplazará al certificado electoral perdido o dañado.

Es importante señalar que la Registraduría aclaró que el documento expedido conserva exactamente la misma validez jurídica que el certificado electoral original.

JOHNY OLIVARES/Jhony Olivares Rodriguez Una vez validada la información, la entidad expedirá una nueva certificación que reemplazará al certificado electoral perdido o dañado.

Esto significa que los ciudadanos podrán seguir accediendo a todos los beneficios contemplados por la ley sin ninguna restricción, incluso si ya no cuentan con el certificado que recibieron el día de la votación.

Por esta razón, quienes hayan perdido el documento no necesitan preocuparse, ya que existe un mecanismo oficial para recuperar la constancia de participación electoral.

Recuerde que para pedir el medio día remunerado debe ser entre los 30 días hábiles luego de la votación.