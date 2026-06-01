El Caribe vuelve a perfilarse como el gran campo de batalla y la región decisiva de la segunda vuelta presidencial. Aunque el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvo una ligera ventaja en los ocho departamentos durante la primera vuelta, los resultados muestran que Abelardo de la Espriella logró consolidar una base electoral lo suficientemente fuerte como para mantener abierta la disputa por la Presidencia el próximo 21 de junio, pues los distancian un margen estrecho de votos.

Este asunto cobra una relevancia capital de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, toda vez que es sabido que el Caribe es clave a la hora de poner presidente en Colombia y desde ya las campañas del petrista y del ‘outsider’ se aprestan a revisar cuántas papeletas más necesitan para aumentar la diferencia o revertir los resultados.

. El caso más representativo se registró en Cesar, donde Cepeda obtuvo 224.457 votos (46,48 %) frente a 223.840 de Abelardo (46,35 %), una distancia de apenas 617 sufragios.

La situación también fue ajustada en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí Cepeda alcanzó 7.936 votos (44,08 %) y Abelardo 7.793 (43,29 %), separados por tan solo 143 electores.

En La Guajira, la diferencia es más amplia pues Cepeda Castro se alza con 140.544 votos, es decir el 55,29 % del total en ese departamento, mientras que Abelardo se queda con 96.625 papeletas, el 38,01 %, para una diferencia de 43.919 sufragios.

Magdalena da como ganador al aspirante del Pacto Histórico con 263.014, el 52,26 %, seguido de las votación del candidato de derecha, con 197.533, el 39,25 %, quedando a 65.881 papeletas.

En Atlántico, el departamento con mayor peso electoral del Caribe, Cepeda consiguió 549.193 votos (52,12 %), mientras que Abelardo alcanzó 432.784 (41,07 %), una diferencia de 116.409 sufragios que ambas campañas intentarán mover a su favor en las próximas semanas.

Bolívar arroja 443.226 votos para el oficialista, el 54,00 %, y 312.574 sufragios para el opositor, el 38,08 %, determinando una resta de 130.652 papeletas.

Para el departamento de Sucre, la votación de Cepeda Castro asciende a 226.644, el 56,59 %, y la de Abelardo se sitúa en 145.696, el 36,38 %, es decir una brecha de 80.948 electores.

Al revisarse los números de Córdoba, el candidato del Pacto Histórico obtiene 391.880 votos, el 55,55 % del departamento, mientras que el aspirante de los Defensores de la Patria suma 268.604 sufragios, el 38,07 % del total, quedando a 123.276 papeletas.

Y en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde también se da una escasa diferencia, Cepeda gana con 7.936 votantes, el 44,08 % y Abelardo se alza con 7.793 electores, el 43,29 %, dejando una resta de tan solo 143 personas.

El color morado representa al candidato del petrismo, mientras que el naranja al de Defensores de la Patria.

Históricamente el Caribe ha tenido un papel determinante en la elección presidencial. Con más de dos millones de votos sumados entre ambos candidatos en la región, las campañas centrarán buena parte de sus esfuerzos en conquistar a los electores que respaldaron otras candidaturas o que se abstuvieron de votar en la primera vuelta.

En el total nacional, el abogado y empresario sorprende con 10.361.499 votos, el 43,74 % del total, y el senador se queda con 9.688.361 sufragios, el 40,90 % del país.