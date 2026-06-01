Tras haber sido superado por 673.000 votos por Abelardo De La Espriella en la primera vuelta presidencial, el candidato del petrismo, Iván Cepeda, dio un timonazo a su estrategia política y pidió un debate con el aspirante de Defensores de la Patria, pese a que desconoció los resultados de los comicios presidenciales.

La derecha política se une a Abelardo De la Espriella en segunda vuelta

Aunque durante la campaña para la primera cita de la jornada electoral, la cual se llevó a cabo el domingo 31 de mayo, Cepeda rechazó todas las citas a exponer sus propuestas y confrontarlas con sus contrincantes, su derrota parcial lo llevó a cambiar de opinión. Sin embargo, siguió poniendo algunas condiciones.

EMPLAZO AL CANDIDATO ABELARDO DE LA ESPRIELLA A DEBATE



Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella.



Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 1, 2026

“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo De la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, sostuvo.

De momento se desconoce cuáles son las condiciones para poder enfrentar a De La Espriella en debate y quiénes son los designados por el candidato del Pacto Histórico.

Aunque hasta ahora no hay respuesta por parte del candidato ‘outsider’, en su momento este cuestionó duramente a Cepeda por querer un “espectáculo controlado” y no un debate.

“Durante meses, desde las tribunas de los medios y de las redes, he exigido un cara a cara con el candidato del continuismo petrista, el senador Iván Cepeda. Lo hice sin condiciones,sin dilaciones y sin miedo, desde noviembre de 2025″, señaló De La Espriella en ese momento.

Insistió en que con condiciones, Cepeda “no quiere un debate: quiere un espectáculo controlado, con preguntas aprobadas, temas preestablecidos y un guion escrito a su medida para no responder por la herencia de Petro, por la paz total, que ha sido un desastre, por la corrupción que ha carcomido al país, por sus nexos y los de su jefe con el narcoterrorismo, ni por las verdaderas consecuencias del modelo económico y de Estado que pretenden establecer”.

En ese entonces, Cepeda aseveró que “concertará las modalidades del debate bajo condiciones equitativas, el temario, los moderadores y el escenario, los cuales deberán ser rigurosamente pactados. No voy a prestarme a la manipulación mediática y a la política espectáculo”.