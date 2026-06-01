Cartagena, la ciudad que es el destino turístico más apetecido en Colombia y el mundo, celebra hoy lunes 1° de junio su aniversario número 493.

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La Heroica o Fantástica, como también se le conoce, conmemora tan importante fecha con la programación que la alcaldía que lidera Dumek Turbay Paz ha diseñado para ello.

Los actos oficiales iniciaron a las 6:00 de la mañana con la izada de bandera en el Castillo San Felipe.

Una hora después, es decir, a las 7:00 de la mañana, fue la celebración eucarística en la Catedral Santa Catalina de Alejandría. La programación sigue en la Plaza de los Coches con la ofrenda floral.

Para las 11:00 de la mañana está previsto el acto inaugural y de entrega al servicio de Cartagena de la sede de los Bomberos de Bocagrande, y a la 12:00 del mediodía habrá una celebración pública en el Parque Centenario donde los presentes compartirán la torta de cumpleaños.

La celebración de los 493 años de Cartagena continúa a partir de las 5:30 de la tarde en la Plaza de Variedades donde será la imposición de bandas a las candidatas del Reinado Popular de las Fiestas de la Independencia del 11 de Noviembre.

En el marco de estos actos centrales de la tarde también otorgarán la medalla Orden Pedro Romero a personalidades ilustres que inspiran a la ciudadanía a seguir aportando al desarrollo del territorio.

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Los actos para conmemorar este aniversario van a continuar durante toda la semana con una variada programación. Por ejemplo, en materia deportiva y cultural la alcaldía desarrollará jornadas de ciclismo, running, fútbol y la tradicional bola de trapo de Getsemaní.

El domingo, 7 de junio, el recorrido del Ciclo paseo ‘Yo ruedo por Cartagena, mi Superciudad’ incluirá las postales de emblemáticos escenarios recuperados y transformados por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz.

El recorrido se iniciará en la Plaza de Variedades, pasando por el Parque Apolo, la entrada a Bocagrande (Edificio Seguros Bolívar), la Nueva Estación de Bomberos, el Corredor Histórico, la Calle de la Media Luna y Parque Centenario.

Bajo la consigna “Pedaleamos por nuestra historia, por nuestras calles nuevas y por el futuro de Cartagena”, la cita será a las 5:00 de la mañana, con horario de partida a las 6:15 de la mañana y hasta las 9:00 de la mañana, con punto de encuentro en la Plaza de Variedades del Parque Espíritu de Variedades. El espacio recreativo está pensado para 300 ciclistas mayores de 15 años.

La carrera recreativa ‘Yo corro por Cartagena: Mi Superciudad’ será el domingo, 7 de junio, a partir de las 7:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., con punto de partida desde la pista de atletismo de la Villa Olímpica hasta la Plaza de Variedades. Los cupos son gratis, con inscripción previa, con una participación prevista de 1.500 corredores.

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La entrega de kits será el sábado, 6 de junio, en horario de 10:00 am a 6.00 pm, en el Centro Comercial Mall Plaza.

En articulación con la Liga de Fútbol de Bolívar, el IDER desarrollará el Festival de Fútbol Cumpleaños de Cartagena en las modernas cancha del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú y el Templo del Fútbol Menor: Alameda La Victoria.

El campeonato, en las categorías tetero y pony fútbol, se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de junio, en horario de 8:00 am a 8:00 pm. Se espera la participación de 1.000 niños y jóvenes.

Y el 7 de junio será la inauguración del tradicional torneo de bola de trapo que se llevará a cabo en articulación con la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Getsemaní. Esta actividad representa una apuesta por mantener vivas las tradiciones populares y promover espacios de integración y recreación.

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“La cartageneidad es nuestra esencia y lo que nos define ante el mundo, por eso este cumpleaños número 493 es una oportunidad idónea para encontrarnos en las plazas y en los barrios para celebrar con el corazón lleno de orgullo. Invitamos a cada cartagenero a izar la bandera en sus casas, a adueñarse de los eventos comunitarios de este primero de junio y a demostrar que el mayor valor de esta tierra es la alegría y el talento de su gente en las tres localidades”, manifestó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay.