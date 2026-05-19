Los operativos adelantados por la Policía Metropolitana de Cartagena durante el puente festivo permitieron la captura de alias Alexito, uno de los 10 más buscados por el delito de homicidio.

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Según las autoridades, es sicario de esta organización criminal, y su detención se produjo en un operativo en el barrio Escallón Villa, junto a dos hombres más con quienes se movilizaba en un vehículo, y “al parecer iban a atentar contra la vida de una persona”.

En medio del procedimiento fue hallada en el interior del automotor un revólver.

‘Alexito’ es solicitado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, mediante orden emanada del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Turbaco. Habría participado en un doble homicidio el 19 de junio de 2025, en el barrio El Paraíso, de Turbaco.

Los otros dos capturados, son alias Beby, de 30 años, quien registra 2 anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego y alias ‘Miguel’, de 21 años, que tiene una anotacion por el mismo delito.

“Este es un importante resultado de la ofensiva que sostenemos contra los delitos de homicidio y hurto en la ciudad. La captura de estos actores criminales en un contundente golpe contra esta estructura delincuencial en la ciudad”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

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En lo corrido del año han capturado 35 personas por el delito de homicidio en el área Metropolitana de Cartagena, presentando un descenso de este flagelo en los últimos meses.