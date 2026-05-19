El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló este martes que el sistema electoral colombiano “es eminentemente manual” y que los resultados dependen de las actas diligenciadas por los jurados de votación.

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Asimismo, enfatizó en entrevista con La FM, que la entrega del código fuente de los sistemas electorales “genera un grave riesgo para el proceso electoral colombiano” ya que, según indicó, divulgar esa información permitiría que personas malintencionadas intenten vulnerar los programas utilizados por la Registraduría.

Frente a este tema, Penagos afirmó que dicha información facilitaría que los hackers busquen mecanismos para alterar los sistemas en futuras elecciones, y por ello no entrega el código fuente, que corresponde a “la arquitectura” y a las líneas de programación de los programas de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación.

Según dijo, las misiones internacionales de observación y técnicos especializados han coincidido en que esos datos no pueden ser entregados libremente.

Durante la entrevista, Penagos señaló que el código fuente solo está en poder del equipo técnico de la Registraduría y que el día de las elecciones queda bajo custodia de la Procuraduría General de la Nación.

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El registrador aseguró, al medio antes citado, que “el software electoral es absolutamente fiable” y que además es secundario dentro del proceso electoral, debido a que las votaciones se realizan mediante tarjetones físicos y los jurados cuentan los votos manualmente.

El funcionario indicó también a La FM que en las elecciones legislativas de marzo se registraron más de tres millones de intentos de ataques cibernéticos y aseguró que la página de la Registraduría fue suplantada en más de cuarenta oportunidades.