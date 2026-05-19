A través de un comunicado, la Alcaldía de Soledad dio a conocer que “personas inescrupulosas” estarían solicitando dinero a cambio de vacantes laborales , contratos o trámites administrativos al interior de la entidad.

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De esta forma, confirmó que dentro de la administración municipal no se están realizando ningún tipo de convocatoria para contratistas ni para funcionarios de planta. Y aclaró que todos los procesos contractuales se realizan única y exclusivamente a través de la plataforma Secop, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la ley y mediante convocatorias oficiales publicadas por la institución a través de sus canales y redes sociales corporativas.

De igual manera, aseveraron que los nombramientos para cargos de planta se efectúan únicamente mediante concursos de méritos, los cuales son divulgados por medio de las plataformas oficiales como SIMO y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Asimismo, invitaron a las personas víctimas de este delito a denunciar ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entidades a las que ya la administración municipal alertó sobre la situación relacionada con cobros irregulares o estafas que afectan la imagen institucional del gobierno local.

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“La Alcaldía reitera que ningún trámite de la administración tiene costo alguno y que toda información oficial debe ser consultada únicamente a través de las redes sociales institucionales y canales oficiales de comunicación”, expresaron en el documento.

Finalmente, la Alcaldía exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y a verificar siempre la autenticidad de cualquier información relacionada con oportunidades laborales o procesos administrativos, con el fin de prevenir hechos que afecten la seguridad y tranquilidad de la comunidad.