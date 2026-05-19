La compañía Promigas entregó sus resultados financieros y de gestión para el primer trimestre del año en curso. En ese sentido, la compañía alcanzó ingresos operacionales por $1,72 billones y un ebitda de $547 mil millones, mientras que la utilidad neta se ubicó en $241 mil millones, consolidados equivalente al 98 % del presupuesto previsto.

“Estos resultados reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio diversificado, pero sobre todo el compromiso y talento de nuestro equipo humano, que hace posible avanzar de manera disciplinada en un entorno retador. Hoy Promigas está dando pasos firmes en su consolidación como holding multienergética, ampliando sus capacidades para seguir aportando a la seguridad energética y al desarrollo sostenible de la región.”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

En infraestructura de gas natural, la terminal de regasificación SPEC ratificó su papel como activo estratégico para la seguridad energética del país, al respaldar más del 60 % de la generación térmica a gas natural y cubrir cerca del 23% de la demanda nacional, segunda fuente de suministro del país. La terminal alcanzó 90 días de regasificación con una capacidad de 475 MPCD, actualmente contratada al 100 %.

Por su parte, el negocio de transporte incrementó la capacidad bidireccional del tramo Barranquilla–Ballena a 120 MPCD, contribuyendo a mitigar el déficit de gas en el interior del país, anticipándose a las necesidades del sistema energético nacional.

La compañía mantuvo una sólida disciplina financiera, con una ejecución del Capex del 86 % y una gestión eficiente de sus costos y gastos que llegaron al 89% del presupuesto; adicionalmente, conserva sus calificaciones de riesgo: AAA local, y BBB- (FitchRatings) y Baa3 (Moody’s) a nivel internacional.

En materia de impacto social y acceso a servicios, Promigas alcanzó 7,6 millones de clientes, lo que representa más de25 millones de personas en sus operaciones de gas natural y energía eléctrica en Colombia y Perú.

Asimismo, su programa de financiación Brilla otorgó 153.000 créditos, con una colocación de $376.832 millones, de los cuales el 94 % se destinó a hogares de estratos 1, 2 y 3, reafirmando su contribución a la inclusión financiera.