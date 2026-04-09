Durante la reunión del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Gas Natural (NATURGAS), sus miembros ratificaron a Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, como presidente del Consejo del gremio.

El gremio manifestó en un comunicado que la decisión da continuidad al liderazgo que ha permitido consolidar una agenda sectorial enfocada en la seguridad energética del país, el aporte del gas natural a la agregación energética y su contribución efectiva al bienestar y la calidad de vida de millones de colombianos.

“Asumo esta continuidad con el compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo gremial de Naturgas, promoviendo el diálogo técnico y constructivo con el Gobierno y los actores del sector, y consolidando el papel del gas natural como un habilitador clave del desarrollo energético y social del país”, manifestó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Juan Manuel Rojas se ha desempeñado desde 2021 como presidente de Promigas y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el sector energético. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos directivos, ha sido consultor, docente y conferencista en reconocidas universidades. Su mayor fortaleza es el conocimiento integral de los diferentes segmentos de la cadena de valor del gas natural y su capacidad para articular visiones técnicas, empresariales y de política pública.

“La continuidad de Juan Manuel Rojas en la presidencia del Consejo Directivo de Naturgas nos permite dar estabilidad y coherencia a la agenda del sector en un momento clave para el país. Su experiencia y visión seguirán guiando el trabajo gremial para fortalecer el papel del gas natural como aliado de la agregación energética y del bienestar de millones de colombianos”, aseguró Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.