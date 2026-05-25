El Gobierno nacional mediante el Ministerio de Hacienda solicitó formalmente a la Superintendencia Financiera llevar a cabo acciones de supervisión, control y vigilancia sobre el traslado de recursos pensionales desde las AFP a Colpensiones.

La misiva está firmada por Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, quienes expresaron dudas por las cifras reportadas desde los fondos de pensión.

El escrito solicita adoptar “medidas preventivas” para verificar las consistencias, confiabilidad e integridad de la información suministrada en relación con los traslados del régimen privado al público.

En ese sentido, la solicitud está sustentada en la Directiva Presidencial 04 del 19 de mayo, la cual busca “proteger los derechos” de cerca de 132.000 afiliados y pensionados que hicieron uso de la ventana de oportunidad de traslado, reglamentada en la Ley 2381 de 2024.

El Gobierno Nacional advirtió un “riesgo financiero derivado de la incertidumbre generada por las discrepancias en las cifras y en el número de afiliados reportados por las Administradoras de Fondos de Pensiones”, sobre los recursos transferidos a Colpensiones.

En el oficio también se solicita verificar la información sobre los traslados de afiliados entre ambos regímenes para efectuar un balance general de los recursos trasladados por decisión de los afiliados y en cumplimiento de órdenes judiciales.

Los ministerios señalaron que la información es clave para garantizar “la suficiencia, integridad y completitud de los recursos trasladados”, así como la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y de Colpensiones.