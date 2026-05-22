La devaluación del dólar frente al peso colombiano ha puesto en jaque a sector bananero del país, así lo advirtió la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), que viene “golpeando severamente la competitividad y sostenibilidad financiera del sector”.

“El banano colombiano se vende en dólares, pero se produce en pesos. Cada peso que cae el dólar es un golpe directo a la rentabilidad del productor”, señaló José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de la asociación.

Y es que según han dicho, la caída de la tasa de cambio se presenta en uno de los "momentos más complejos" para el sector, marcado además por una creciente presión sobre la estructura de costos de las empresas productoras, como los incrementos en costos laborales y operativos; altos costos logísticos y energéticos; incrementos en el impuesto predial rural que comenzaron a reflejarse con fuerza en 2026; o la presión internacional sobre los precios de venta del banano.

Asbama

Y es que solo este viernes 22 de mayo el precio del dólar en Colombia inició con un promedio de $3.666, lo que significó un descenso de $35 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.701,37.

Asbama recordó que el sector bananero colombiano compite en mercados internacionales donde los precios están definidos globalmente, por lo que los productores nacionales no pueden trasladar sus mayores costos al comprador final lo que termina impactando las ganancias de los productores que pueden irse a la baja.

“La revaluación está erosionando aceleradamente los márgenes del sector y comprometiendo la viabilidad de muchas fincas, especialmente de pequeños y medianos productores”, agregó el presidente del gremio.

El sector bananero de la Costa norte colombiana genera más de 19.000 empleos formales, constituyéndose en uno de los principales motores de desarrollo económico y social de los departamentos del Magdalena y La Guajira, los mayores productores. Además, el banano se consolida como el tercer renglón agrícola de exportación de Colombia, siendo estratégico para la generación de divisas y el desarrollo rural formal del país.

Ante esta crítica situación, la asociación pidió al Gobierno a que se adopten medidas orientadas a proteger la competitividad del aparato exportador y evitar que la pérdida de rentabilidad termine afectando el empleo, la inversión y la sostenibilidad de este sector.

“No se puede seguir cargando al sector exportador con mayores costos internos mientras simultáneamente pierde competitividad por la vía cambiaria. Si no se toman medidas, el país estará poniendo en riesgo miles de empleos formales y uno de sus principales sectores agroexportadores”, concluyó Zúñiga Cotes.