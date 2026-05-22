Mientras el mundo comienza a calentarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Shakira volvió a poner a bailar a sus seguidores con una iniciativa que ya empieza a recorrer las redes sociales de distintos países.

La artista barranquillera abrió una convocatoria internacional alrededor de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, invitando no solamente a sus fanáticos, sino también a academias de baile, grupos artísticos y comunidades culturales, a sumarse a la coreografía oficial del tema.

La propuesta busca unir música, fútbol y baile en una sola celebración, mostrando la diversidad y la energía de personas de diferentes partes del mundo. Para participar, los interesados deberán grabar y compartir videos interpretando la coreografía de la canción en plataformas digitales, añadiendo además su propio estilo y creatividad.

La expectativa alrededor de la convocatoria ha crecido rápidamente. En redes sociales ya circulan miles de publicaciones de personas practicando los pasos de “Dai Dai”, convirtiendo el reto en una tendencia que sigue expandiéndose.

Pero más allá de la viralidad, la invitación tiene un premio que ha emocionado a muchos seguidores de la cantante: algunos de los participantes seleccionados tendrán la oportunidad de bailar junto a Shakira durante el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos más vistos en el planeta.

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Cabe recordar que en los últimos días, la barranquillera ha compartido varios adelantos del videoclip en sus redes sociales. En uno de ellos aparece bailando sobre la grama de un estadio acompañada por un grupo de bailarines, mientras suena el coro de la canción que ya comienza a ganar fuerza en plataformas digitales y redes sociales.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención llegó este miércoles, cuando la artista publicó una nueva escena del video. Esta vez el escenario cambió completamente: ya no había estadio ni luces, sino un paisaje que recuerda la sabana africana, rodeada de niños y niñas que bailaban junto a ella. “El día se acerca…”, escribió Shakira en la publicación, aumentando aún más la expectativa entre sus seguidores.

Los menores hacen parte de Triplets Ghetto Kids, una organización de Uganda que se volvió viral en todo el mundo gracias a sus coreografías y videos de baile en redes sociales. Desde hace años, los niños comparten contenidos llenos de energía y hoy acumulan millones de seguidores en Instagram y otras plataformas.

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La conexión entre Shakira y el grupo nació precisamente en internet. Hace algunas semanas, los Ghetto Kids publicaron un video bailando “Dai Dai” y la reacción de la barranquillera no tardó en llegar. “¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines así”, escribió entonces en sus historias de Instagram.

Lo que parecía un simple intercambio en redes terminó convirtiéndose en una colaboración mucho más grande. Shakira confirmó que los niños de Uganda harán parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, uno de los eventos televisivos más vistos del planeta.