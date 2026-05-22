La Casa Museo Simón Bolívar abrió sus puertas esta semana para celebrar el Día Internacional de los Museos con la comunidad de Soledad en una jornada especial que destacó el valor de estos espacios como formas de aprendizaje, memoria e identidad cultural.

En medio de la actividad, visitantes, gestores culturales y artistas participaron en recorridos guiados con muestras culturales y espacios pedagógicos con el enfoque de resaltar la importancia de los museos como escenarios de memora, identidad y construcción social.

La jornada permitió destacar el valor histórico y patrimonial de la Casa Museo Simón Bolívar, considerada en uno de los principales referentes culturales del municipio de Soledad.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Valentina Escorcia, resaltó el compromiso de la administración municipal con el fortalecimiento de estos espacios culturales.

“Los museos son escenarios vivos que nos permiten conectarnos con nuestra historia, nuestras raíces y nuestra identidad como territorio. Desde la Secretaría de Cultura seguimos comprometidos con abrir estos espacios a la comunidad y convertirlos en lugares de encuentro, aprendizaje y apropiación cultural”, expresó la funcionaria.

Cabe resaltar que la Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Cultura, continuará impulsando actividades orientadas a la preservación del patrimonio cultural y al acceso ciudadano a espacios históricos y artísticos del municipio.