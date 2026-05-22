Una nueva controversia se generó en la Vía 40 con calle 77, a la altura del centro empresarial Mix, luego de que ciudadanos denunciaran la instalación de una valla con mensajes en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presuntamente bajo la mirada de unidades de la Policía.

Según la denuncia, el letrero habría sido pintado en el lugar mientras uniformados permanecían en la zona, situación que despertó cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y la posible autorización para intervenir el espacio.

“¿Dónde está el permiso?, ¿la aprobación del dueño del predio?”, fueron algunos de los interrogantes planteados por ciudadanos que consideran que este tipo de acciones no deberían realizarse sin una autorización formal.

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La situación también abrió el debate sobre el manejo equilibrado de este tipo de expresiones políticas en espacios públicos o privados. Algunos sectores cuestionaron si las autoridades actuarían de la misma manera en caso de que se intentara instalar una valla o pintar mensajes contra el senador Iván Cepeda Castro u otras figuras políticas.

El hecho ha generado críticas debido a que podría interpretarse como un posible uso permisivo del espacio público para mensajes políticos, lo que pone sobre la mesa la necesidad de claridad frente a los permisos requeridos para este tipo de intervenciones y el papel de las autoridades durante su ejecución.

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Además, expertos han advertido en reiteradas ocasiones que situaciones como esta pueden aumentar la polarización política y generar percepciones de parcialidad institucional, especialmente cuando hay presencia de miembros de la fuerza pública durante actividades de contenido político.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial sobre si la valla contaba con autorización del propietario del predio o con los permisos correspondientes por parte de las autoridades competentes.