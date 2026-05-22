En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Distrito de Barranquilla su apuesta a la protección de sus ecosistemas y a la construcción de un modelo urbano más verde, sostenible y resiliente frente al cambio climático.

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Desde la administración departamental se sigue una estrategia de arborización, recuperación de bosques urbanos y mantenimiento ambiental integral para fortalecer la biodiversidad de la ciudad y mitigar los efectos del cambio climático con fenómenos como El Niño o su manifestación extrema y de gran intensidad climática, llamada ‘Superniño’.

Para el alcalde Alejandro Char, el desarrollo de la ciudad va en línea con el cuidado del medioambiente: “Los bosques urbanos, los parques y las zonas verdes recuperadas representan mucho más que paisajismo. Son ecosistemas vivos que protegen especies, regulan el ambiente brindándonos microclimas y ayudan a construir una ciudad más resiliente frente al cambio climático”.

Barranquilla ha fortalecido su infraestructura verde para transformar el paisaje urbano, al tiempo en que protege la biodiversidad, regula el clima y mejora la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Actualmente, a través de Siembra+ se realiza el mantenimiento de cerca de 200 mil árboles distribuidos en distintos sectores de la ciudad, incluyendo parques, corredores viales, zonas verdes, espacios públicos y bosques urbanos.

Char agregó: “Un árbol urbano puede tardar aproximadamente 10 años en alcanzar su madurez y vivir entre 40 y 150 años dependiendo de la especie y sus condiciones de cuidado, y en zonas arboladas, puede haber reducciones hasta de 6 grados en la temperatura. Por eso, aquí no solo sembramos, también mantenemos jornadas de riego, poda, fertilización y monitoreo para garantizar que estas zonas se conviertan en espacios de bienestar y calidad de vida para los barranquilleros, mientras cuidamos nuestra biodiversidad”.

La ciudad cuenta hoy con cinco bosques urbanos que ahora son refugios naturales para aves, insectos y especies representativas del Caribe colombiano, como la presencia de almendros, ceibas blancas y camajorúes, especies que fortalecen la cobertura vegetal y aportan sombra y regulación climática.

También está el Bosque Urbano Suroccidente El Pueblito, ubicado cerca de una planta de tratamiento de aguas residuales, donde predominan bongas, ceibas blancas y acacias rojas, cumpliendo funciones ambientales de amortiguamiento y conservación.

Así mismo el Bosque Urbano Hogar Caribe, situado entre Villas de San Pablo y Caribe Verde; el Bosque Urbano Rodadero, ubicado en Miramar, integrado exclusivamente por robles morados; el Bosque Urbano Miramar, caracterizado por especies resistentes a las condiciones costeras como el mangle zaragoza y el olivo verde. A estos espacios se suma el Bosque Urbano Arroyo El Country – Batallón, que complementa esta red ecológica urbana.

Los bosques urbanos se encuentran distribuidos principalmente en las localidades Suroccidente, Norte-Centro Histórico y Riomar, permitiendo que distintos sectores de la ciudad puedan beneficiarse de sus servicios ecosistémicos. Cada uno está conformado por entre 2.500 y 6.000 árboles, dependiendo de su extensión y diseño paisajístico.

Otro de los programas que viene ejecutando la administración distrital es ‘Todos al parque’. A través de esta iniciativa, se han recuperado 367 espacios que representan 1.925.439 metros cuadrados de espacio público recuperado.

Gran parte de esta diversidad transita por espacios recuperados y conectados con áreas estratégicas de conservación, como el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y el Gran Malecón.

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La estrategia de biodiversidad urbana forma parte de las acciones preventivas implementadas por la administración distrital frente al fenómeno de El Niño o Superniño, cuyos efectos incluyen altas temperaturas, sequías prolongadas y estrés hídrico.