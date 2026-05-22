La incertidumbre entre los fanáticos del álbum Panini del Mundial 2026 finalmente terminó. Luego de semanas de preguntas sobre la ausencia de Neymar en la colección oficial, Panini Colombia confirmó que el delantero brasileño sí tendrá su propia lámina gracias al llamado “kit de completación”.

Álvaro Arbeloa confirma su marcha del Real Madrid: “Ojalá sea un hasta luego”

Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer y Phil Foden, fuera de la lista de Inglaterra

Guardiola se va del Manchester City a final de temporada

El mecanismo fue diseñado para actualizar las plantillas oficiales de las selecciones una vez quedan definidas las convocatorias finales para la Copa del Mundo. Esto permite incorporar jugadores que inicialmente quedaron fuera de la edición impresa.

La ausencia de Neymar había generado sorpresa entre coleccionistas y aficionados, especialmente después de confirmarse su presencia en la lista definitiva de Brasil para el Mundial 2026. Durante meses existieron dudas sobre su recuperación física y su nivel competitivo, situación que coincidió con el cierre editorial del álbum.

Andre Coelho/EFE Personas celebran el llamado del futbolista Neymar para el Mundial 2026, tras más de dos años y medio ausente de la Canarinha, por parte del seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti (i), este lunes, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho

Según explicó Eli Milgem, presidente de Panini Colombia, la compañía trabaja con información preliminar enviada por las federaciones nacionales y no con las nóminas oficiales definitivas.

Por esa razón, varios futbolistas pueden quedar fuera de la primera edición si todavía no tienen asegurado su lugar en el torneo cuando se realiza la impresión global del álbum.

Para corregir esas diferencias, Panini implementa posteriormente el “kit de completación”, un paquete especial con nuevas láminas que permite actualizar las selecciones oficiales del campeonato.

En ese kit aparecerán jugadores convocados a última hora, futbolistas que reemplazan lesionados y figuras importantes que no habían sido incluidas inicialmente. En el caso de Brasil, Neymar será uno de los nombres principales que llegarán mediante esta actualización.

El sistema funciona agregando cromos adicionales que los coleccionistas deberán pegar sobre espacios previamente asignados a jugadores descartados o en casillas especiales destinadas para cambios oficiales.

Asimismo, desde Panini aseguraron que todos los cromos son impresos con la misma probabilidad de aparición y que la sensación de rareza suele producirse porque ciertos jugadores populares se vuelven más buscados entre intercambios y reventas.