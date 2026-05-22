Greeicy enciende oficialmente la llama de ‘Candela’, su cuarto álbum de estudio, una de las producciones más personales de su repertorio y con la que conecta su esencia. Este proyecto presenta a la artista caleña con una fuerza interna renovada y una madurez personal que también se refleja en su faceta artística.

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Como la mente creativa detrás de esta nueva etapa, Greeicy trabajó en la composición junto a Keityn, Kat Dahlia y Brandel, y producido junto a CASTA, Gabo, Arat y Ovy On The Drums, Candela retrata una etapa profundamente personal de Greeicy. Sus 12 canciones giran alrededor del fuego interior, una energía que mueve el alma, intensifica las emociones y nos hace sentir vivos.

“Todo lo que ha pasado últimamente en mi vida está aquí en este álbum; todo lo que me ha empujado a continuar es mi CANDELA, esa que todos tenemos, esa que te empuja, esa que te prende, esa que, cuando vos decís: ‘de esta no salgo’, algo te la prende”, explicó Greeicy.

Musicalmente, Greeicy encontró en el afrobeat, el dancehall, el vallenato, el mereguetón, el reggae, el pop, la bachata y en ritmos del Pacífico colombiano, como el curralao y el bunde, un vehículo para inspirar el baile, que, a través del movimiento, inspira la conexión humana.

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“Yo hice la tarea de que cada una de las canciones prendiera mi CANDELA, prendiera algo en mí. Este álbum tiene mucho amor; tiene una cantidad de gente a la que amo profundamente, la que ha llegado en ese transcurso de la vida: amigos, gente bonita, gente que trabaja con el alma, gente que tiene mucha CANDELA”, dijo la intérprete.

La producción llega acompañada de “Mal O Bien”, focus track compuesto junto a Keityn, Kat Dahlia y CASTA, donde Greeicy continúa explorando sonidos influenciados por el afrobeat y los ritmos urbanos para hablar sobre seducción, libertad y poder femenino, siguiendo la línea de canciones como “Quiero+” y “Estas Ganas”.

Candela también incluye colaboraciones como “No Era Mío” junto a La Guru, “Dónde, Cómo y Cuándo?” con el dúo portugués Calema, “Al Lado de Usted” junto al caleño Brandel y “Solecito Vení” con Rawayana. A esto se suma “Mantis” junto a Cultura Profética, ampliando el universo sonoro del álbum con canciones que conectan con la transformación y la fuerza interior.

Además, el proyecto reúne sencillos como “Discúlpeme Señor”, “Curándote” y “Limonar”, temas con los que la artista caleña ha explorado la vulnerabilidad, la sensualidad y el movimiento. El álbum llega respaldado por más de 227 M de reproducciones acumuladas entre los lanzamientos previos, alcanzando así certificación de Álbum de Oro en Colombia al momento de su lanzamiento.

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Greeicy llevará el universo de ‘Candela’ en una gira mundial que inicia el 17 de julio en Tenerife (España) y visitará Reino Unido, Canadá, Argentina, Chile, México, Venezuela, entre otros.