Varias famosas colombianas han hecho de su estilo capilar un sello distintivo que conecta con millones de seguidores.

Uno de los ejemplos más visibles es el de Karol G, quien convirtió los tonos vibrantes —especialmente el azul turquesa y el rosado — en parte de su marca personal. Su cabello ha sido tan influyente como su música, al punto de inspirar tendencias de color entre fanáticos y estilistas.

Algo similar ocurre con la cantante Goyo, quien ha reivindicado el estilo afro y las trenzas como una forma de orgullo cultural. En el mismo escenario destaca Shakira, cuya melena rubia con ondas naturales se ha mantenido como uno de los rasgos más reconocibles de su imagen pública durante décadas.

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La cantante barranquillera, famosa también por su lema “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, llevó esa filosofía al mundo empresarial. Inspirada en sus propias experiencias aprendiendo a cuidar su cabello, lanzó la marca de cuidado capilar Isima, de la cual es fundadora y directora de comunidad.

La propuesta de la marca se basa en la diversidad capilar de la comunidad latina y busca transformar la rutina de cuidado del cabello de forma personalizada. Su colección incluye ocho productos con fórmulas veganas, libres de crueldad animal, elaboradas con ingredientes limpios y presentadas en envases sostenibles.

Historias que nacen desde la raíz

Más allá de las celebridades, la conversación sobre el cabello también ha impulsado historias de emprendimiento y transformación personal.

En Barranquilla, la creadora de contenido Marcela García comparte cómo su cabello pasó de ser el rasgo que más admiraban de ella cuando era niña, a convertirse en una fuente de inseguridad años después, debido a problemas relacionados con su alimentación que debilitaron su fibra capilar.

La curiosidad de su hermana Laura fue el punto de partida para recuperar la confianza y la salud de su cabello. De esa experiencia nació ‘The Hair Generation’, una marca que hoy cuenta con tres productos en el mercado.

Su proceso de reinvención comenzó con el uso de pelucas como herramienta de cambio de imagen, pero con el tiempo se transformaron en un accesorio para experimentar con su estilo.

A través de su historia, García ha inspirado a muchas personas que habían perdido la esperanza de recuperar la vitalidad de su cabello, demostrando que los cambios pueden empezar desde “la raíz” y siendo constantes.

Influenciadoras que celebran el cabello natural

La empresaria y deportista Daniela Ospina y la influenciadora Mari Manotas son dos ejemplos de cómo el cabello rizado pasó de ser motivo de inseguridad —debido a estereotipos de belleza— a convertirse en un símbolo de orgullo y representación.

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Ambas comparten consejos, rutinas y recomendaciones para ayudar a su comunidad a lucir su cabello natural en su mejor estado.

A esta conversación se sumó recientemente la cantante Greeicy Rendón, protagonista de la campaña “Tu pelo es como tú”.

La iniciativa de La Poción busca mostrar cómo las emociones influyen directamente en el estado del cabello. Factores como el estrés, los cambios hormonales o el ritmo de la rutina diaria pueden reflejarse en su apariencia, brillo o textura.

Para Rendón, así como para las otras representantes femeninas el cabello no es solo un elemento físico, sino una forma de expresión personal y una extensión de la identidad.