Con un álbum de 18 canciones el Churo Díaz y su acordeonero, Elías Mendoza, nuevamente buscan seguir conquistando los corazones de sus miles de seguidores y llegar a todo el público amante al género vallenato. Desde este 22 de mayo la producción musical estará disponible en todas las plataformas digitales de música.

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Cortesía Churo Díaz lanza el álbum 'El Pluma Blanca'.

Cada detalle de cómo se gestó este repertorio musical lo dio a conocer en un evento organizado en ‘La Casa en el Aire’, de Valledupar, donde se quedará hasta el 4 de julio para el lanzamiento en el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera, con boletería paga, y así todos sus seguidores podrán disfrutar de cada una de las canciones de este álbum titulado ‘El Puma Blanca’.

Previo al concierto del 4 de julio, este viernes 22 de mayo en Valledupar realizará una caminata por diferentes calles y avenidas, mientras que todo su equipo de producción prepara un espectáculo en Barranquilla, ya que este hijo de Urumita, La Guajira, dijo que después de la capital del Cesar, otra tierra que ha aceptado y cobijado su música es ‘la Arenosa’.

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Cada una de las canciones escogidas son de reconocidos compositores, pero al mismo tiempo de jóvenes talentos que buscan ganar un espacio en esta industria musical y del folclor vallenato, tal es el caso de ‘El Pacto’, de Emanuel Corrales, hijo del cantante y compositor Fabián Corrales.

De ahí se desprenden las otras canciones como: Mi Cielo Azul — Omar Geles. El Recinto — Fabián Corrales. La Inocente — Wilfran Castillo. El Pluma Blanca — Roberto Calderón. Alcacho — Alberto ‘Tico’ Mercado. Deme un Trago — Carlos Amarís. Un Mundo Sin Planetas — Efrén Calderón. Si te vuelvo a ver — José Iván Marín. Buena suerte — Jean Carlos Centeno. Titicoquera — Sergio Luis Rodríguez. El Fuete — Tavo Zumosa. Qué amor ni qué — El Cebao Solo. Me los voy a pegar — Jhon Mindoloa. Me va a doler — Alejandro Sarmiento. La Cometa — Carlos Amaris. Los códigos — Juan Fabio Lagos.

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Churo Díaz contó que el título de esta producción se lo debe a Roberto Calderón que le entregó una canción ‘El Pluma Blanca’, una letra sentimental que llama al amor y es dedicada a una mujer que nunca se olvida, la cual lleva impregnado el romanticismo que caracteriza al compositor.

“Ay, pero el pluma blanca si dice que te ama es porque te ama, copia, pega y firme. Ay, es un amor tan bonito, eso es tocar el infinito, pura mística ovalada ley guajira, pluma blanca nunca olvida”.

Este cantante guajiro oriundo de Urumita dijo que está haciendo vallenato como el que le gusta a la gente, manteniendo la fe en que superará el éxito conseguido con ‘El Fuete’.

“El vallenato como lo estamos haciendo gusta mucho y pidiéndole a Dios que nos ilumine para superar (El Fuete), esto apenas está comenzando, apenas lleva un solo día y ya comienza la gente a desglosar las canciones, a aprendérselas y metérselas en el corazón”, dijo el cantante urumitero.

Cortesía Churo Díaz lanza el álbum 'El Pluma Blanca'.

Destacó cada una de las canciones, diciendo que es un reto interpretarlas por el gran nivel de sentimiento que tienen, teniendo además un compromiso de convertirlas en un éxito, por lo que trabajó delicadamente con su acordeonero en cada ensayo y luego en las grabaciones.

La canción con más sentimiento es la entregada por Omar Geles, momento que se dio en el Estadio El Campín de Bogotá, donde fue la última vez que compartieron escenario en el concierto de Silvestre Dangond, el 18 de mayo de 2024.

“Ese día muy emocionado en los camerinos Omar me entregó esta canción y ahora para mí es de mucho orgullo y sentimiento poder interpretarla, aunque todas las canciones de este álbum son de gran importancia para mí”.