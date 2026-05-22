El municipio de Silvia, Cauca, vuelve a ser noticia, pero no por los grupos armados que atemorizan la zona sino por los enfrentamientos entre las comunidades indígenas nasa y misak que dejan preliminarmente un saldo de 6 muertos y un centenar de heridos por reclamos de tierras.

Versiones preliminares señalan que el origen del conflicto estaría asociado a la posesión de cerca de ocho mil hectáreas, así como a la posible intervención de actores armados ilegales en el territorio.

Representantes de la comunidad Nasa del resguardo de Pitayó afirmaron que integrantes del resguardo Misak de Guambía habrían llegado al lugar para atacarlos mientras adelantaban un proceso de ocupación del terreno.

Ante la alteración del orden público en esta zona del Cauca, el Ministerio de Defensa anunció, al término de una reunión con la cúpula militar y de Policía en Popayán, el despliegue de militares en zona rural de Silvia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que 120 soldados del Ejércino Nacional llegarán a la zona para brindar seguridad con el refuerzo operacional de aeronaves no tripuladas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) “para vigilancia, reconocimiento estratégico y reacción rápida en el territorio”.

“En las próximas horas llegarán más tropas y efectivos de la Policía Nacional con el propósito de ampliar el control territorial y reforzar la seguridad de las comunidades en el nororiente de este departamento”, dijo Sánchez durante el encuentro celebrado durante la noche del pasado jueves.

Ya más temprano, el ministro había calificado de “absurdos” los enfrentamientos entre estas dos comunidades por lo que llamó a aplicar “la sensatez y la sabiduría ancestral para solucionar las diferencias con diálogos y de manera pacífica”.

“Este es un momento en el cual los pueblos indígenas deben mostrar lo mejor de su sabiduría ancestral para mantener la armonía. Invitamos a todas las comunidades indígenas de Colombia a expresar su rechazo a este enfrentamiento inconcebible entre dos pueblos indígenas hermanos y a abogar por un diálogo constructivo y pacífico”, indicó el alto funcionario a través de un mensaje en su cuenta de X.