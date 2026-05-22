El camino hacia la Copa del Mundo de 2026 ha comenzado con turbulencias para uno de los talentos más prometedores del fútbol colombiano. Jhon Jáder Durán, quien hasta hace poco era considerado una pieza con enorme potencial para el ataque del país, se encuentra en el centro de una fuerte polémica que parece alejarlo definitivamente de la cita mundialista.

Y es que, a pesar de haber sido incluido por el director técnico Néstor Lorenzo en la prelista de 55 jugadores anunciada la semana pasada, la ausencia del atacante en los entrenamientos oficiales ha encendido las alarmas y ha generado una ola de cuestionamientos sobre su profesionalismo.

La controversia estalló tras la difusión de una grabación en las redes sociales donde se observa al futbolista del Zenit de Rusia en un ambiente festivo. En las imágenes, Durán aparece sonriente, bailando frente a las cámaras y sosteniendo una botella de licor en la mano mientras comparte con personas cercanas.

Aunque no se ha podido determinar con exactitud si el material audiovisual corresponde a las últimas horas o días, la filtración se produce en un momento sumamente inoportuno.

La opinión pública y el entorno deportivo han reaccionado con dureza, especialmente porque se manejaba la versión de que el deportista estaba “muy centrado” en su carrera, una afirmación que contrasta con la realidad de su exclusión en las convocatorias recientes de la Selección Colombia de Mayores debido a la falta de méritos deportivos.

Jhon Durán luego de haber cambiado más de equipo que de boxer en estos últimos años y ganar una gran cantidad de dinero a la edad de 22 años y aún así tener la posibilidad de ir al mundial 🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🪩🪩 pic.twitter.com/kivJnozEmf — Karolyn 🇨🇴 (@Karolyn13340091) May 20, 2026

El jugador responde en redes sociales mientras la Tricolor entrena con ocho futbolistas

Ante el impacto negativo del video, Jhon Jáder Durán intentó matizar la situación a través de sus canales oficiales. El delantero utilizó las historias de su cuenta de Instagram para mostrarse realizando trabajos de gimnasio y entrenamientos personalizados en lo que parece ser su residencia en el departamento de Antioquia. En la publicación, el futbolista incluyó varios emoticonos, entre ellos la bandera de Colombia, en un claro gesto de expectativa por recibir una notificación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Sin embargo, esta preparación en solitario dista mucho de la dinámica del combinado nacional. Mientras Durán entrena por su cuenta, el campamento oficial de la Tricolor ya está en marcha en Guarne, Medellín. Hasta este jueves 21 de mayo, un grupo de ocho futbolistas considerados piezas fijas para el certamen internacional ya se encuentra concentrado bajo las órdenes del cuerpo técnico, ajustando todos los detalles para la competencia:

Camilo Vargas (Atlas)

(Atlas) Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

(Vélez Sarsfield) James Rodríguez (Minnesota United)

(Minnesota United) Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)

(Athletico Paranaense) Gustavo Puerta (Racing de Santander)

(Racing de Santander) Dávinson Sánchez (Galatasaray)

(Galatasaray) Richard Ríos (Benfica)

(Benfica) Deiver Machado (Nantes)

La marcada ausencia de Durán en este campamento de Medellín, sumada a sus recientes apariciones públicas alejadas del rigor deportivo, sugieren que el atacante tiene prácticamente firmado su descarte para la lista final que representará a Colombia en el próximo Mundial.