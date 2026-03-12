En medio de la torrencial lluvia de críticas que cae sobre Jermein Zidane Peña tras su infantil e irresponsable expulsión en el partido que Junior perdió 4-0 ante Atlético Nacional, el martes pasado en el estadio Romelio Martínez, surgió una voz de comprensión y apoyo.

Jorge Luis Pinto, que suele ser un entrenador duro y exigente ante este tipo de situaciones en sus equipos, entró a opinar sin dispararle al samario, de quien dijo: “Lo conozco desde antes de nacer”.

En una amplia charla con el canal Win Sports, en la cual le preguntaron sobre el carácter díscolo de Jhon Jáder Durán, Pinto también se refirió a Peña, que vio la tarjeta roja luego de propinar un evidente codazo contra Juan Manuel Rengifo, volante del cuadro verde.

El santandereano Jorge Luis Pinto, entrenador del Unión Magdalena.

“A Peña lo conozco desde antes de nacer. Desde bebé, desde niño y todo eso porque el papá lo llevaba al estadio cuando jugaba en el Unión Magdalena. Sí, es una situación de modus vivendi, de comportamiento, yo sé cuáles son los problemas personales de Jermein, pero es un chico que hay que orientarlo”, expresó el entrenador santandereano, que dirigió en ‘el Ciclón’ a Justiniano Peña, quien era un zaguero más corpulento y recio en la marca que su hijo, aunque mucho menos técnico.

Ya comparando indirectamente el caso de Jermein con el de Durán, que ha tenido inconvenientes en sus equipos y en la selección Colombia, Pinto consideró: “Peña es más maleable, es más cercano a un cambio de comportamientos, porque es receptivo”.

“Tuvo una infancia de pronto un poco libertina, su padre compitiendo, padres separados. Yo conozco toda la historia. Todo eso afecta al jugador, pero esos temas en él se pueden tratar sin ningún problema”, concluyó.

El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional informó a través de la resolución 023, publicada este miércoles en la página web de la Dimayor, que el defensa de Junior deberá pagar dos fechas de sanción tras la expulsión en el partido ante Nacional.

El zaguero samario, de 26 años de edad, fue señalado como “culpable de conducta violenta contra un adversario”, en el compromiso pendiente de la tercera fecha de la Liga I.