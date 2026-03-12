A reflexionar. Jermein Peña tendrá varios días para meditar y tratar de ecualizar sus comportamientos en la cancha y fuera de ella. El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional informó a través de la resolución 023, publicada este miércoles en la página web de la Dimayor, que el defensa central de Junior deberá pagar dos fechas de sanción tras la expulsión en el partido que se perdió 4-0 ante Atlético Nacional, el martes pasado en el estadio Romelio Martínez.

El zaguero samario, de 26 años de edad, fue señalado como “culpable de conducta violenta contra un adversario”, en el compromiso pendiente de la tercera fecha de la Liga I.

Peña propinó un evidente codazo a Juan Manuel Rengifo y vio la tarjeta roja después de que el árbitro Carlos Betancur revisara la jugada en el VAR. Dejó al equipo rojiblanco con diez hombres y agudizó las falencias que llevaron a la goleada 4-0 ante los ‘Verdolagas’.

El defensor, dos veces campeón con Junior (2023 II y 2025 II), nuevamente jugó pasado de revoluciones, como viene desde hace varios partidos en la actual temporada, sin medir lo letal que pueden resultar sus actitudes para los resultados del equipo.

Tres fechas para ‘Tití’ Rodríguez

Por otro lado, el delantero Andrés Steven Rodríguez, quien se encuentra en el Deportivo Cali cedido a préstamo por Junior, recibió tres fechas de suspensión “por recibir dos amonestaciones en el mismo partido y por incurrir en conducta incorrecta contra oficial de partido”, según informó el Comité Disciplinario del Campeonato.

La situación del ‘Tití’ Rodríguez se presentó en el juego que los ‘Azucareros’ perdieron 2-0 ante Once Caldas, en la capital del Valle, en la décima jornada de la competencia liguera.