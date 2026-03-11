Luego de la dura derrota 4-0 de Junior frente a Atlético Nacional, Yimmi Chará dio la cara y analizó lo ocurrido en Romelio Martínez y reconoció que jugar gran parte del compromiso con un hombre menos terminó condicionando el desarrollo del partido ante un rival directo.

“Todos hacemos un desgaste mayor al estar con un jugador menos. El equipo lo sintió. No es excusa, pero ante un rival como el que teníamos hoy no debíamos dar ese tipo de ventajas. Junior está acostumbrado a siempre querer ir por el resultado y eso a veces nos juega en contra en ciertos partidos”, señaló en rueda de prensa.

El caleño también se refirió a la expulsión de Jermein Peña y explicó que él mismo tiene que aprender a cambiar este tipo de situaciones.

“Todos debemos ayudarle a corregir ese tipo de situaciones. No es la primera vez que pasa. También está en él querer cambiar ese tipo de actitudes. Él sabe el error que cometió, ahora no debemos caerle todos encima por lo que pasó. Debemos de arroparlo, de ayudarlo de alguna manera a cambiar ese tipo de cosas que no hacen bien al grupo, para el equipo en la cancha. Esto es de todos, no es de un solo jugador. Todos debemos revertir esta situación. El perder no nos hace los peores y siempre hemos sabido que el ganar no nos hace los mejores. Siempre debemos de luchar para estar en los primeros lugares como lo merece Junior”, manifestó.

El futbolista, que viene siendo el capitán principal del club, recordó además que el semestre anterior el equipo vivió momentos complicados, pero logró salir adelante gracias a la convicción en el trabajo que se venía realizando.

“No dejando de creer. El semestre pasado fue igual, el equipo nunca dejó de creer en lo que venía haciendo, en lo que trabajaba y este año no lo vamos a hacer. Qué será difícil, será difícil. El año pasado fue difícil y siempre fuimos al frente y con resultados adversos nunca dejamos de luchar y esa fue una de las características del semestre pasado. Si Barrios mete la que tuvimos el partido hubiese sido otro con 10 jugadores. Que hay que mejorar y corregir, claro, pero también hay cosas que se hicieron bien”, comentó.

Por último, Yimmi Chará insistió en que situaciones como la expulsión cambian completamente lo planificado para un partido, sobre todo ante un rival como Nacional.

“Son circunstancias. Nosotros antes de un partido no estamos pensando en perder y en jugar con 10. Son circunstancias que te hacen cambiar lo que planificas y en la marcha tienes que tratar de emparejar las cosas. Teníamos al frente a un rival difícil que no se le puede dar ninguna ventaja y nosotros lo hicimos”, concluyó.