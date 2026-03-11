No dio la cara. Jermein Peña prefirió gambetear a la prensa que presentar disculpas a la afición y explicar la irresponsable e infantil expulsión que protagonizó en la vergonzosa derrota de Junior 4-0 ante Atlético Nacional, este martes en el estadio Romelio Martínez.

Leer también: Junior 0, Nacional 4: lacerante aterrizada

El zaguero samario, que propinó un evidente codazo a Juan Manuel Rengifo y vio la tarjeta roja después de que el árbitro Carlos Betancur revisara la jugada en el VAR, dejó al equipo rojiblanco con diez hombres y se agudizaron las falencias en el choque ante los verdolagas.

Peña nuevamente jugó pasado de revoluciones, como viene desde hace varios partidos, sin medir lo letal que pueden resultar sus actitudes. Teniendo en cuenta lo trascendental que resultó su expulsión en el desarrollo del compromiso, los periodistas que acudieron a la zona mixta esperaban que el defensor entregara su versión de lo sucedido.

Sin embargo, Peña gambeteó a los comunicadores, no cumplió con el protocolo de la Dimayor al no pasar por la zona mixta, y se subió directamente en el bus, sin emitir una palabra ni mirar siquiera hacia donde se encontraban las cámaras y los micrófonos.

“¡Hey, Peña la buena!”, le gritó un aficionado a la distancia.

Jermein Peña prefirió esquivar a los periodistas tras la derrota de Junior ante Nacional. pic.twitter.com/upHZtSkdrM — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 11, 2026

El defensor, que ha sido dos veces campeón con Junior (2023 II y 2025 II), sonrió y siguió hacia el bus sin voltear. En todo caso, no emitió palabra alguna sobre su perjudicial acción contra Rengifo.

Peña no había empezado bien el compromiso. En el primer minuto cometió un error que puso en riesgo la portería de Mauro Silveira. En el juego aéreo y en los mano a mano también estaba dando ventajas. El acabose de su presentación fue la expulsión, que sentenció la suerte de Junior y la goleada 4-0.

“Jermein Peña fue irresponsable”, dicen los hinchas de Junior



Los fanáticos mostraron su enojo contra el defensor samario y todo el equipo luego de la goleada 4-0 ante Nacional.



“Arias no debió sacar a Barrios. Fue una jugada infantil lo de Peña”, aseguraron. pic.twitter.com/w0ThWtgT4f — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 11, 2026

¿QUÉ LE PASÓ A CHARÁ?

Yimmi Chará, que habló en la rueda de prensa, salió cojeando en su camino al bus de Junior para salir del estadio Romelio Martínez. Sin embargo, eso no sería producto de una lesión.

El vallecaucano “terminó sin piernas”, según lo expresado por el técnico Alfredo Arias en su comparecencia ante los medios.