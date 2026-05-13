Desde el municipio de El Banco, Magdalena, el candidato presidencial Carlos Caicedo lanzó una de sus propuestas más ambiciosas en materia de servicios públicos: la creación de la primera empresa pública de energía del Caribe colombiano, con el objetivo de enfrentar las altas tarifas que durante años han afectado a millones de usuarios de la región.

Durante un encuentro ciudadano, el exgobernador del Magdalena aseguró que el modelo actual de prestación del servicio ha fracasado para el Caribe y cuestionó las decisiones que, según dijo, se han tomado desde el centro del país sin atender las necesidades reales de la Costa.

“El Caribe no puede seguir pagando la energía más costosa del país. Es hora de que el Estado asuma directamente esta responsabilidad y garantice un servicio justo, sin que los usuarios sigan cargando con decisiones que se toman desde Bogotá”, afirmó Caicedo.

La propuesta plantea que el Estado recupere un papel más activo en el manejo del servicio eléctrico en la región, con medidas dirigidas especialmente a los sectores más vulnerables. Entre ellas, el candidato mencionó la implementación de un mínimo vital de energía, alivios tarifarios para los estratos 1 y 2 y planes especiales de pago para instituciones como colegios y hospitales.

El anuncio se produce en medio de un debate nacional sobre el alto costo de la energía en la Costa Caribe, una problemática que ha generado protestas ciudadanas, reclamos de gobernadores y constantes críticas de gremios y sectores sociales.

Durante la actividad, varios asistentes manifestaron su respaldo a Caicedo y destacaron que sea el único candidato presidencial oriundo de la región Caribe. Según expresaron, su aspiración representa una oportunidad para que la Costa tenga una voz propia en la Presidencia de la República y mayor capacidad de incidencia frente a decisiones nacionales.