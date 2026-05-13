Luego de la polémica entrevista que sostuvo el candidato presidencial Abelardo De La Espriella con una periodista del Canal Caracol, que fue tendencia en el país, y en la que recibió opiniones divididas por la forma en la que respondió a los cuestionamientos, el también candidato Iván Cepeda se pronunció en rechazo de lo que consideró “una afrenta a las mujeres”.

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“Expreso mi solidaridad con todas las mujeres dedicadas al periodismo. Cualquier trato degradante e insultante que apele a cualquier forma de violencia contra las mujeres cuenta con mi total rechazo. Esta mañana vimos una declaración que fue, francamente, una afrenta a las mujeres de un medio de comunicación“, dijo Cepeda ante los medios de comunicación.

Ante el pronunciamiento del candidato de izquierda, De La Espriella aseguró en su cuenta de X que Iván Cepeda “lo que ha hecho es defender a las FARC”. Además, cuestionó las acciones de su contrincante sobre la defensa a las mujeres que han sido abusadas sexualmente por los criminales.

“Tú, Cepeda, lo que has hecho es defender a las FARC. ¿Qué has hecho por las miles de mujeres abusadas sexualmente por los criminales que defiendes y que te apoyan? ¿Qué has hecho para descubrir la verdad sobre los cientos de miles de abortos realizados por orden del mando de las FARC? ¿Qué has hecho por las miles de niñas violadas por criminales como Tornillo, Jojoy y Timochenko?“, añadió en el trino.

Asimismo, el líder de Defensores de la Patria manifestó: “No vengas a intentar obtener réditos electorales de las emboscadas de lo políticamente correcto cuando tu conciencia y tu carrera política están manchadas de sangre. Las candidaturas que se hunden en las encuestas y que no entienden el fervor del pueblo levantan cortinas de humo para ocultar su declive”.

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De La Espriella retó a su contrincante a que debatan “cara a cara con el país”, y le dijo: “Deja de esconderte. Y a las mujeres de Colombia, les repito: no están solas. Sé cómo defenderlas. Esto no se trata de palabras; se trata de acciones, de hechos, de ver lo que cada persona ha hecho y cómo ha librado sus batallas. No se dejen distraer, porque vamos a ganar en la primera ronda”.

Los de siempre y el régimen están en la misma narrativa.



Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely.



Tú, Cepeda, lo que has hecho es defender a las… https://t.co/TH60W6UGtR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 12, 2026

Por otra parte, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, también criticó la entrevista de su rival: Abelardo De La Espriella, y aseguró que “si responde con desprecio a una mujer, no está preparado para representar a las mujeres de Colombia”.