Varios días después de las denuncias sobre informaciones de amenazas en contra del senador atlanticense Carlos Maisel, del Centro Democrático, el político, por medio de una publicación en su cuenta de X, se refirió al tema.

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Meisel agradeció los mensajes de solidaridad que ha recibido y le envió un mensaje a los medios de comunicación y periodistas que han tratado de contactarlo.

“Agradezco profundamente los mensajes de solidaridad que he recibido por las amenazas que el país ya conoce. Agradezco con todo el corazón a los medios de comunicación su interés. Con las autoridades estamos coordinando las respuestas a sus inquietudes para no afectar el trabajo que ellos están realizando. Espero su comprensión, los quiero mucho.¡Qué mierda esta situación!“, publicó el senador en sus redes sociales.

Agradezco profundamente los mensajes de solidaridad que he recibido por las amenazas que el país ya conoce.

Agradezco con todo el corazón a los medios de comunicación su interés.

Con las autoridades estamos coordinando las respuestas a sus inquietudes para no afectar el trabajo… — Carlos Meisel (@carlosmeiselv) May 11, 2026

Hay que recordar que las denuncias por parte del expresidente Uribe se realizaron luego de que se reportara el asesinato de la cabildante del mismo partido, Mileidy Villada González, presidenta del Concejo del municipio de Obando, en el Valle del Cauca.

En unas imágenes de un chat de WhatsApp publicadas por Uribe, se lee: “No nos quedo grande acabar con un candidato presidencial como fue su amiguito de mier... mucho menos con usted, senador, que cree que con sus discursos a voz alta va a meterle miedo a todo el mundo”, señala el mensaje haciendo referencia al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en agosto de 2025 tras haber sido víctima de un atentado a bala el 7 de junio de ese mismo año.

En el mensaje intimidante, los responsables añaden: “El Congreso volverá a tener una silla vacía y Colombia llorará nuevamente a otro político . Ya estamos en el Atlántico y esta vez será más fuerte”.