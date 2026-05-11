Luego de más de tres meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas, aún se sigue debatiendo en ese país sobre qué sigue ahora. Se especula que antes de que termine el año se convocarían a elecciones, aunque también se habla de comicios para el años 2027.

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En esas posibles elecciones, por supuesto que la candidata de oposición más sonada es María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz precisamente por su lucha en Venezuela contra el régimen de Maduro.

Sin embargo, en los últimos días se conoció que Estados Unidos antes de realizar la operación de Maduro no tenía en sus planes a la líder opositora para la era Post - Maduro.

Así lo aseguró una fuente al medio CNN, que en una nota, señaló que desde Qatar informaron que en conversaciones entre funcionarios de EE. UU. y Venezuela no mencionaron a Machado como parte de un plan de transición, pese a su abierto apoyo a una intervención de EE. UU. en Venezuela y sus duras críticas al Gobierno de Maduro.

Hay que recordar que el presidente estadounidense Donald Trump, después de la captura de Maduro, indicó que no creía que Machado tuviera el “apoyo” dentro de Venezuela necesario para liderar una transición.

Unas semanas después, Machado visitó a Trump en la Casa Blanca y le entregó su medalla del Premio Nobel.

El Gobierno de Estados Unidos, en cambio, prefirió dejar a Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, como la encargada de una transición.

De acuerdo con la publicación de CNN, Delcy Rodríguez estuvo varias veces en Qatar en 2024 y tuvo reuniones con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de ese país, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. La fuente, según el medio de comunicación, mencionó que Qatar se posicionó como mediador entre Washington y Caracas a solicitud de ambas partes.

CNN también mencionó que la fuente aseguró que se estableció en Qatar una cuenta bancaria temporal a solicitud del Gobierno de EE. UU., donde se depositarían las ganancias de las ventas de petróleo venezolano.

También se conoció que Qatar no fue informado sobre la operación de la captura de Maduro el 3 de enero.