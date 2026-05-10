El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo en Truth Social que Irán lleva “golpeteando” casi medio siglo a Estados Unidos pero “no se reirá más” de su país, coincidiendo con las informaciones de que Teherán ha respondido a a la propuesta de paz de Washington.

Lea también: Trump considera “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a propuesta de paz de Estados Unidos

“Durante 47 años los iraníes nos han estado ‘golpeteando’, haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país”, escribió Trump.

“¡Ya no se reirán más!”, concluye el mandatario republicano su mensaje, en el que arremete sobre todo contra el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por supuestamente darle a Irán “una nueva vida” en forma de dinero, pero también contra su antecesor, Joe Biden (2021-2025).

Lea también: Presidencia prorroga el millonario contrato con firma británica de abogados que busca sacar a Petro de la ‘Lista Clinton’

Las declaraciones se produjeron en torno al momento en que Pakistán confirmó haber recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen todavía los detalles.

Además, este domingo el programa ‘Full Measure’ divulgó una entrevista con Trump grabada previamente durante la semana en la que el presidente insistía en que Irán ha sido “derrotado” pero “eso no significa que estén acabados”, y amenazó con más “objetivos”.

Lea también: Alias Naín reaparece anunciando cese al fuego en La Guajira: dijo estar dispuesto a dialogar con Petro

“Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de (nuestros) objetivos. Tenemos ciertos objetivos que queríamos... Probablemente hemos cumplido el 70 %, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar”, declaró a la periodista Sharyl Attkisson, según la transcripción.

Trump agregó en ese programa que EE. UU. sigue pendiente de las reservas de uranio enriquecido iraníes, gran punto de fricción en la negociación de paz, y afirmó que Washington “se hará con ellas en algún momento” y si “alguien se acerca al lugar, lo sabremos y le haremos estallar”.