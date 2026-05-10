Una persona de sexo masculino fue asesinada a bala mediante la modalidad de sicariato en Valledupar.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Harold Andrés Pacheco Angulo, de 30 años de edad, quien se ganaba el sustento diario como reciclador y era natural de la ciudad en mención.

El homicidio se registró en la noche de este sábado, en vía pública de la invasión Los Guasimales, en el perímetro urbano de la capital del Cesar.

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La información preliminar da cuenta que, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y el que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó varios balazos a la altura de la cabeza y tórax, para huir junto a su cómplice.

Residentes del sector salieron a percatarse de lo sucedido tras el sonido de las detonaciones y al toparse con el cadáver dieron aviso a la Policía Nacional.

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Al lugar llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial para realizar los actos urgentes e inspección judicial.

La Policía Metropolitana de Valledupar reveló que la víctima tenía anotaciones judiciales. Investigadores adelantan las labores para establecer los móviles del crimen y la captura de los responsables.