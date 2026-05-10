La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, presidió el acto de primera piedra la construcción del Mirador Turístico, Religioso y Cultural del Cerro de la Cruz, en el municipio de Manaure, obra que busca potenciar el enorme valor espiritual, natural y paisajístico de este municipio reconocido por su riqueza cultural, sus tradiciones y la grandeza de la Serranía del Perijá.

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La mandataria aseguró que el proyecto permitirá consolidar a Manaure como un nuevo referente del turismo religioso y cultural del Caribe colombiano, sin perder la esencia natural y espiritual que caracteriza al territorio, pero, además, abrirá nuevas oportunidades para el turismo, el empleo, el comercio, la gastronomía y la artesanía local.

“Le hemos apostado a algo que quedará en el corazón de los manaureros. Hoy el turismo religioso y ambiental empezará a escribir una nueva historia”, fueron las primeras palabras de la mandataria al referirse a este proyecto que describió como todo un desafío constructivo que se va a consolidar en la región.

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“Este mirador tiene connotación especial y es la posibilidad de que la región norte del departamento fortalezca su fe y su hermandad con Dios”, agregó la gobernadora.

Gobernación del Cesar/Cortesía

Una obra con arquitectura sostenible

El proyecto contempla la construcción de un mirador principal con arquitectura sostenible, zonas de observación, áreas de descanso y contemplación, senderos ecológicos, espacios para actividades religiosas y culturales, miradores secundarios, señalización turística y ambiental, iluminación escénica y zonas verdes reforestadas.

La obra ha sido diseñada bajo criterios de sostenibilidad e integración paisajística, respetando el entorno natural de la Serranía del Perijá y conservando el valor simbólico que el Cerro de la Cruz tiene para la comunidad.

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Desde lo más alto del cerro puede apreciarse una vista panorámica privilegiada de Manaure y sus alrededores, razón por la cual este punto también se proyecta como uno de los escenarios naturales más atractivos del departamento.

Actualmente, aunque el lugar es visitado constantemente por creyentes y turistas, no cuenta con infraestructura adecuada que permita un acceso seguro ni el aprovechamiento integral de su potencial turístico y ecológico.

Por esta razón, el alcalde de Manaure, Juan Carlos Araujo Orozco, aseguró que “este proyecto marcará un hito”.

Identidad reconocida

Los habitantes sienten que después de la espera, este proyecto reconoce una identidad espiritual que ha permanecido viva durante décadas.

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“Felicitaciones por esta obra que nos quedará de recuerdo para nuestros hijos. Este proyecto permanecerá en la historia, nunca lo olvidaremos”, dijo Amador Becerra, agente turístico de este municipio.

Por su parte, Edgar Domínguez, miembro de la familia que donó el terreno, aseguró que nunca dudó en aportarle a esta transformación. “No íbamos a ser apáticos a este proyecto y quisimos ser parte de una manera incondicional para que se hiciera realidad”, expresó.

Con esta obra, el Gobierno del Cesar continúa apostándole a proyectos que fortalecen la identidad de los territorios, dinamizan la economía local y convierten las tradiciones culturales y espirituales en oportunidades de desarrollo para las comunidades.