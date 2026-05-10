El alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, aseguró que “nunca” olvidará el título de Liga conseguido este domingo tras ganar 2-0 al Real Madrid, ya que su padre falleció en la madrugada antes del encuentro.

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“Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial”, dijo en Movistar+.

“No fue fácil. Todo el mundo creía que podíamos ganar hoy, pero el Real Madrid es un equipo fantástico. Metimos los goles en el momento exacto”, analizó sobre un partido en el que su equipo ganó gracias a los goles en el minuto 9 y 18.

“Va dedicado al padre de Flick”

Pedri González, centrocampista del Barcelona, dedicó el título de Liga que ganó su equipo tras superar al Real Madrid (2-0) al padre de Hansi Flick, fallecido este domingo, el mismo día del partido.

“Me gustaría estar manteándole ahí. Lo queríamos hacer por él, por la pérdida que ha tenido hoy y por todo lo que nos ha dado. Va dedicado al cielo para el padre de Flick. Todo va a por él”, declaró a Movistar Plus.

Además, dijo que ganar la Liga después de derrotar al Real Madrid sabe a gloria y reconoció que le apetecía ganar el título en un clásico.

“Queda para la historia. Lo hemos hecho en un gran partido, dominando. Han tenido pocas ocasiones y muy contento con otro título de Liga. No se había hecho casi en la historia, Muy bonito, ahora a celebrar con la familia, la afición y los amigos. Esto no se consigue todos los días”, finalizó.