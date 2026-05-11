El Real Madrid cerró el domingo una temporada sin títulos. Con dos entrenadores, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, que no fueron suficientes para reconducir una situación que precipita la necesidad de una nueva etapa. La vuelta del portugués José Mourinho al banquillo como opción y cambios en un equipo que precisa reactivarse.

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Además del plano deportivo, donde el Real Madrid no ha estado a la altura esta temporada, las relaciones personales han quedado en entredicho.

De conocerse a posteriori un altercado entre el alemán Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, a telegrafiarse en directo las discusiones entre Aurelien Tchouaméni y Fede Valverde, que acabaron con el uruguayo en el hospital al sufrir un traumatismo craneoencefálico tras golpearse contra una mesa en plena discusión con el francés.

Todo, antes del clásico que certificó la derrota en Liga y en el que Kylian Mbappé quedó en entredicho. Tras la polémica por su viaje a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación de unos problemas musculares, llegó su ausencia en la convocatoria para el clásico.

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Problemas físicos en el último entrenamiento le dejaron sin jugar. Tampoco viajó con el equipo a Barcelona y recibió críticas por el momento en el que, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje de apoyo a sus compañeros, ya que subió una foto viendo el encuentro ya con 2-0 en contra en el marcador.

Dudas a cada paso que dan unos jugadores que vivirán cambios. Primero, en la plantilla.

Dani Carvajal vive sus últimos días como primer capitán del Real Madrid. El club comenzará los preparativos para despedir en la última jornada ante el Athletic Club a un futbolista que ha ganado 27 títulos con la camiseta blanca y que tras su grave lesión de rodilla en octubre de 2024 no ha vuelto a encontrar la continuidad y el nivel élite anterior.

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Otro que acaba contrato y no renovará es el austriaco David Alaba, a quien una lesión de rodilla, en su caso en diciembre de 2023, también le ha lastrado su rendimiento.

Por su parte, el alemán Antonio Rüdiger apunta a renovar otra temporada más en una defensa que, además de las bajas de Carvajal y Alaba, sufre las lesiones de larga duración del brasileño Éder Militao y el francés Ferland Mendy, lo que obligará a moverse en el mercado.

En el centro del campo, Dani Ceballos, salvo sorpresa, finalizará su etapa como madridista aún con un año más de contrato. El adiós de un jugador que no entra en las convocatorias de Arbeloa, a pesar de estar recuperado de la lesión que sufrió en febrero, y el Real Madrid deberá seguir buscando en el mercado ese centrocampista organizador que tanto añora tras las salidas del alemán Toni Kroos y del croata Luka Modric las dos últimas temporadas.

Por su parte, Tchouaméni y Valverde no recibieron castigo deportivo tras sus discusiones, sino una multa de 500.000 euros a cada uno.

Una planificación veraniega, con el Mundial de fondo, en la que tendrán mucho que decir los cedidos y futbolistas vendidos pero sobre los que mantiene opción preferencial de recompra.

El brasileño Endrick y sus ocho goles en su segunda mitad de temporada cedido en el Olympique de Lyon, junto al gran rendimiento del argentino Nico Paz en el Como italiano -13 goles y ocho asistencias- y al de Víctor Muñoz en Osasuna -seis tantos y cinco asistencias- les hacen estar bien posicionados para ganarse un hueco en la plantilla.

Una plantilla que tendrá un nuevo entrenador. El tercero tras la salida del italiano Carlo Ancelotti el pasado verano. Tras Xabi Alonso, destituido en enero, y Álvaro Arbeloa, quien afronta sus tres últimos partidos en el cargo, la dirección del Real Madrid analiza un nuevo rumbo.

Decisión en la que urge acertar para recuperar una estabilidad perdida que hace que el club esté lejos de los títulos. Y, en esta búsqueda, aparece de nuevo el nombre de José Mourinho.

El actual entrenador del Benfica cerró su etapa en el Real Madrid en 2013, marcada por, precisamente, elevar el nivel competitivo del club, pero finalizada por las divisiones que generó su figura.

Y 13 años después, su nombre vuelve a estar cerca a la vez que desde el club manejan varios candidatos que cambien el rumbo del equipo.