Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este lunes que el Barcelona “es el mejor equipo que juega posiblemente en el mundo”, apuntó que ganó una Liga “merecidísima” y recordó que su conjunto fue capaz de eliminarlo en dos ocasiones, tanto en la Copa del Rey como la Liga de Campeones.

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“Sinceramente, lo venimos hablando durante la temporada, el Barcelona es el mejor equipo que juega posiblemente en el mundo y ganó una Liga merecidísima desde el principio al final. El año pasado la ganó de la misma manera con una contundencia increíble. Felicitarlos, juegan un fútbol increíble y yo lo miraba el partido de ayer y decía ‘dejamos dos veces eliminado al Barcelona… Dios mío’”, valoró en rueda de prensa.

Terminó justo después una conferencia de prensa, tras el entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda, en la que habló de la “mínima posibilidad” que tiene el conjunto rojiblanco de terminar en la tercera posición -está a seis puntos del Villarreal con nueve por jugar, incluido un duelo directo en la última cita- como “objetivo real”, pero también de las ganas de ganar de cualquier jugador cuando disputa un partido.

“Vos, cuando sales a jugar con la pelota con unos amigos, quieres ganar. Todos queremos ganar siempre. Es el estímulo que este deporte te da, que es competir, ya sea amateur o profesional. A nosotros nos toca profesional, a algunos amateur. Y no creo que a alguno que le toque amateur vaya diciendo que no tiene ganas de ganar; van a jugar para divertirse y hacer lo que le gusta, que es jugar al fútbol”, advirtió el entrenador.

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El Atlético viaja a El Sadar para medirse a Osasuna con ocho bajas: Julián Álvarez, Giuliano Simeone, José María Giménez, Nico González, Johnny Cardoso, Nahuel Molina y Pablo Barrios, por lesión, más Álex Baena, por sanción.

“Como siempre buscaremos jugar los partidos con el mejor equipo que pensemos para poder ganar el encuentro”, expuso el técnico, que añadió que, “seguramente, participarán algunos chicos” del filial durante el partido, como ha ocurrido “últimamente, más que nada debido a las bajas” que sufre el equipo, y esperó que “sigan aprovechando esta oportunidad tan linda”.

También fue preguntado por lo que ha aprendido esta campaña para la temporada que viene. “La pregunta está buena. Estaría bueno responderla en otro momento, porque los especialistas dirían que serían excusas toda las que dimos, porque no ganamos nada en realidad, así que prefiero explicarla en otro momento. Así, los especialistas no tienen lugar para que todo lo que pueda decir sean excusas”, enfatizó.

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Al mismo tiempo, el técnico no teme que la salida de Antoine Griezmann, a la que pueda unirse algún jugador con jerarquía más en el vestuario, suponga una pérdida de identidad: “Yo creo que son ciclos que van cambiando, son momentos que, obviamente, el grupo y el equipo tendrán que atravesar y los futbolistas que vengan tendrán que tener esa personalidad para ocupar lugares importantes”.