Sofía Crombie, cantautora pop y artista del sello Gaira Música Local de Carlos Vives, presenta “Corazón en Paz”, su nuevo sencillo. Con este lanzamiento, la artista abre una conversación íntima sobre la forma en la que se entiende el éxito, proponiendo una mirada que prioriza la salud mental, la autenticidad y el bienestar personal.

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“Corazón en Paz” nace desde un momento profundamente personal en el que Sofía cuestiona la presión de cumplir expectativas externas y la constante comparación. A través de esta canción, transforma esa experiencia en un mensaje de reconciliación interna, invitando a soltar la autoexigencia y a construir una vida más alineada con la calma y lo verdaderamente esencial. Más que una reflexión, el sencillo se convierte en un recordatorio de volver a lo simple y a lo genuino.

El proceso creativo del tema marcó un punto de inflexión en su carrera. Por primera vez, Sofía se abrió a un espacio colaborativo de composición a través de un song camp impulsado por su sello, en el que trabajó junto a Juanda Pro y Álvaro Valencia. Este ejercicio no solo enriqueció la construcción musical de la canción, sino que también permitió ampliar la dimensión emocional de su narrativa.

“‘Corazón en Paz’ es una canción que nace de cuestionar la forma en la que entendía el éxito. Durante mucho tiempo confundí crecer con exigirme más y compararme constantemente, hasta que me di cuenta de que estaba persiguiendo muchas cosas, pero no paz. Este lanzamiento representa una reconciliación conmigo misma: dejar de buscar tanto afuera y empezar a construir desde adentro. Hoy, más que ser la mejor en algo, lo único que realmente quiero es sentirme en paz conmigo”, expresa Sofía Crombie.

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El lanzamiento llega acompañado de un video musical que se aleja de la construcción tradicional para apostar por una narrativa espontánea y genuina. Grabado en Santa Marta, el clip está compuesto por registros de un viaje personal de la artista, en el que, de manera casi involuntaria, se capturaron momentos que reflejan exactamente el espíritu de la canción: la conexión con lo simple, el disfrute del presente y la sensación de tranquilidad. Esta pieza visual, construida a partir de memorias reales, traduce en imágenes el concepto de habitar un estado de calma y plenitud.

Con “Corazón en Paz”, Sofía Crombie continúa consolidando una propuesta artística de pop contemporáneo que conecta desde la honestidad emocional y la cercanía, reafirmando su identidad dentro de una nueva generación de artistas que encuentran en la vulnerabilidad una forma de conexión real con su audiencia.

Además José Juan Camilo Guerra Mendoza, ‘El morocho’, común y silvestre