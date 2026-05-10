Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, una vez más sorprendió a sus seguidores, pero no por el lanzamiento de un nuevo tema si no por la llegada de un nuevo miembro a su familia. El artista paisa confirmó a través de redes sociales que será padre por segunda vez.

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El intérprete de ‘Felices los 4’ aprovechó la celebración del Día de la Madre para revelar que su esposa Susana Gómez está embarazada. Desde su cuenta de Instagram, compartió una imagen a blanco en negro, donde se le ve – junto a su hija Paris – dándole un beso a la pancita de la arquitecta.

La imagen – que suma más de un millón de likes – generó revuelo entre sus redes sociales y sus seguidores no pudieron contener su emoción, por lo que dejaron muchos mensajes felicitando a la feliz pareja que nuevamente recibirá la visita de la cigüeña.

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“Más bendiciones”; “Me muero, que hermosos”; “Que felicidad tan grande Juan”; “Felicidades! Paris ahora de hermanita mayor! Mil bendiciones”; “Hermosoossss. Felicitaciones”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.

Vale recordar que Maluma y Susana se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Paris, un 9 de marzo del 2024.

Pistas durante la Met Gala

Durante la celebración de Met Gal, Maluma aseguró que atraviesa un momento personal y profesional “muy feliz” y que practica “bastante” para tener más hijos.

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El artista de 32 años reivindicó una vida cotidiana alejada de los focos y aseguró que intenta ser “una persona normal y corriente”.

EFE/ Octavio Guzmán Maluma en la Met Gala 2026.

“Me gusta ir al supermercado y dejar a mi niña en el colegio”, añadió. Rutinas de una persona común que valora tanto el reguetonero que hasta está “practicando para tener más hijos”.

También contó que reside en “una isla donde hay muy poquitos habitantes”, un entorno que describió como “muy ‘cool’”, y que está “disfrutando” esa nueva etapa.

Además, el intérprete destacó el valor simbólico de su presencia en uno de los eventos más exclusivos del calendario cultural neoyorquino: “Sé que hay muchos latinos que sueñan con estar aquí y ojalá esto sea un ejemplo de que la dedicación merece la pena”.

“Me siento feliz de estar acá, tranquilo. Después de cuatro veces, uno lo disfruta cada vez más”, dijo el antioqueño, quien ya es un habitual de la gala.

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Maluma agregó que estar en la gala es todavía “un sueño” y que “se siente demasiado bonito”.

Además, confirmó que publicará un nuevo álbum el próximo 15 de mayo, un trabajo que, explicó, estará marcado por un enfoque más personal.

Será “mucha música desde el corazón”, subrayó el cantautor.