La Met Gala 2026 volvió a convertir al Metropolitan Museum of Art en el epicentro global de la moda, la cultura pop y el espectáculo este 4 de mayo en Nueva York, con una edición marcada por el regreso de grandes estrellas, una fuerte presencia latina y una nueva controversia alrededor de sus patrocinadores.

Esta edición de 2026 estuvo marcada por el respaldo financiero de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como principales patrocinadores, una participación que generó críticas y protestas previas en Manhattan por parte de activistas que cuestionan el papel de Amazon en temas laborales y migratorios.

Bajo el concepto La moda es arte, la gala acompañó la inauguración de Costume Art, la exposición anual del Instituto del Traje del Met, dedicada este año a explorar la relación entre moda, anatomía y representación del cuerpo.

Lea: Maluma dice en la gala del Met que está “practicando bastante para tener más hijos”

La muestra reunió cerca de 400 piezas entre prendas, esculturas, fotografías y objetos históricos, incluyendo referencias a Frida Kahlo, propuestas anatómicas inspiradas en Adán y Eva, y reflexiones sobre discapacidad, envejecimiento, neurodiversidad y vulnerabilidad física.

Colombia Presente

Entre los primeros protagonistas de la noche destacó el colombiano Maluma, quien volvió a consolidarse como uno de los latinos habituales del exclusivo evento.

El cantante apostó por un vestuario sobrio, pero sofisticado, un total black compuesto por pantalón amplio, camisa estructurada y una chaqueta cropped con destellos brillantes, alineada con el dress code “Fashion is Art”.

Además de su look, Maluma aprovechó la alfombra para hablar de su momento personal y profesional. El artista aseguró sentirse en una etapa “muy feliz”, disfrutando de una vida más tranquila lejos de los focos y confirmó el lanzamiento de su próximo álbum el 15 de mayo, un proyecto que describió como música desde el corazón.

“Sé que hay muchos latinos que sueñan con estar aquí y ojalá esto sea un ejemplo de que la dedicación merece la pena”, expresó.

Benito se lució

Bad Bunny, fue uno de los artistas más esperados de la noche y quien, fiel a su estilo provocador, sorprendió al personificarse como un anciano. El puertorriqueño apareció con cabello canoso, maquillaje de arrugas, bastón y movimientos pausados, construyendo una performance que convirtió su paso por la alfombra en uno de los momentos más comentados.

Vea: Los Rolling Stones anuncian su nuevo álbum ‘Foreign Tongues’ para el 10 de julio

Aunque su atuendo base fue un traje negro aparentemente sencillo, la caracterización elevó la propuesta hacia una reflexión performática sobre el paso del tiempo, el cuerpo y la identidad, conectando directamente con la temática de este año.

La representación latina también incluyó a Rauw Alejandro, aunque la presencia de artistas hispanos fue más reducida frente a ediciones anteriores. Llamaron la atención las ausencias de Shakira, Rosalía, Salma Hayek y Eiza González.

Beyonce, la más esperada

La gran protagonista internacional fue Beyoncé, quien regresó a la Met Gala después de diez años de ausencia. La artista apareció al final de la noche, desatando euforia entre asistentes y fanáticos reunidos en las afueras del museo.

La diva lució un vestido transparente intervenido con una estructura de esqueleto plateado superpuesto, acompañado por una larga capa de plumas y una corona metálica. Fue una interpretación con mucho brillo.