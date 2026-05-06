La encuestadora internacional GAD3 dejó duras críticas al CNE y a la ley de encuestas, asegurando que las nuevas regulaciones hacen imposible realizar el trabajo en Colombia.

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Ante esto, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, aclaró que la normativa no es responsabilidad del CNE, sino que responde a la ley 2494 de 1994, que estableció la creación de una comisión autónoma de encuestas compuesta por universidades acreditadas en estadística de alta calidad.

“La ley 2494 obligó o nos ordena al Consejo Nacional Electoral a crear una comisión de encuestas independiente, que escoge hojas de vida que envían las universidades acreditadas en alta calidad de estadística. Es una comisión asesora la que toma las decisiones”, dijo Quiroz en Caracol Radio.

Agregó, sobre las críticas de la encuestadora internacional: “Mañana (hoy miércoles) tendremos que citar a la comisión de encuestas y si es el caso hacer una mesa de trabajo con la encuestadora”.

Quiroz también dijo al medio nacional que entiende las preocupaciones de las encuestadoras y que “lo más importante es garantizar que las encuestadoras tengan reglas claras y garantías para trabajar”.

La encuestadora en cuestión, en un comunicado, anunció la suspensión de encuestas en el país “en consecuencia de la interpretación realizada por la Comisión Técnica de la nueva normativa, que hace inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa”.

“GAD3 prefiere suspender esta actividad antes que comprometer el buen nombre del Consejo Nacional Electoral, de nuestro cliente RCN y el prestigio internacional de la firma”, se lee en el comunicado.