El excanciller Luis Gilberto Murillo confirmó este miércoles su renuncia a la campaña presidencial y la adhesión a la del candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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“Hoy he tomado una decisión pensando en Colombia y no en intereses personales. He decidido adherirme a la candidatura de Iván Cepeda Castro. Lo hago con convicción, porque el país necesita unir capacidades, abrir oportunidades y construir desde los territorios una gran Alianza por la Vida. No es una decisión ideológica, es una decisión por el futuro de Colombia”, afirmó el exfuncionario del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“La Oportunidad es Colombia no termina hoy, se amplía. Damos este paso para que las regiones, las provincias y la Colombia olvidada tengan más fuerza en la construcción del futuro del país. Vamos a trabajar para lograr un mayor impacto que traiga respuestas a los olvidados”, añadió, refiriéndose al movimiento que lo acompañó durante su aspiración con su fórmula, Luz María Zapata.

“Por las regiones, hoy damos un paso responsable. Nos unimos a una gran Alianza x la Vida y adherimos a la candidatura de Iván Cepeda para defender la democracia, fortalecer las instituciones y llevar oportunidades reales a los territorios que históricamente han sido olvidados”, concluyó.