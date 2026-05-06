El Distrito de Barranquilla, en su afán de seguir mejorando las herramientas de los administradores de propiedades horizontales, realizará el evento ‘Propiedad Horizontal Responsable’, una jornada gratuita de capacitación dirigida a administradores de conjuntos y miembros de consejos de administración de la ciudad.

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El encuentro se llevará a cabo este jueves 7 de mayo, de 8:30 a. m. a 12:00 m. en Cajacopi Unidad Prado e incluirá charlas con entidades como la Oficina de Gestión del Riesgo, las secretarías de Salud, Espacio Público y Gobierno.

Además de una feria de servicios donde los asistentes podrán resolver trámites y recibir orientación institucional, consolidando así un espacio integral de atención y asesoría.

“La iniciativa surgió de una mesa de trabajo con líderes del sector, que evidenció la necesidad de mayor acompañamiento entre el Distrito y los gestores de propiedad horizontal”, comentó el Distrito en un comunicado de prensa.

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La actividad es gratuita y no requiere previa inscripción. El acceso estará disponible hasta completar aforo