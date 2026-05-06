Compartir:
Por:  Redacción Locales

El Distrito de Barranquilla, en su afán de seguir mejorando las herramientas de los administradores de propiedades horizontales, realizará el evento ‘Propiedad Horizontal Responsable’, una jornada gratuita de capacitación dirigida a administradores de conjuntos y miembros de consejos de administración de la ciudad.

Lea más: Candidato Iván Cepeda culminará su campaña presidencial en Barranquilla

El encuentro se llevará a cabo este jueves 7 de mayo, de 8:30 a. m. a 12:00 m. en Cajacopi Unidad Prado e incluirá charlas con entidades como la Oficina de Gestión del Riesgo, las secretarías de Salud, Espacio Público y Gobierno.

Candidato Iván Cepeda culminará su campaña presidencial en Barranquilla

Además de una feria de servicios donde los asistentes podrán resolver trámites y recibir orientación institucional, consolidando así un espacio integral de atención y asesoría.

La iniciativa surgió de una mesa de trabajo con líderes del sector, que evidenció la necesidad de mayor acompañamiento entre el Distrito y los gestores de propiedad horizontal”, comentó el Distrito en un comunicado de prensa.

Lea más: Vacunación en Barranquilla llega a la puerta de los hogares: también los virales para asistir al Mundial de fútbol

La actividad es gratuita y no requiere previa inscripción. El acceso estará disponible hasta completar aforo