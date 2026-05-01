Un puente festivo cargado de eventos tendrá lugar en la ciudad de Barranquilla a partir de este viernes. Por tal motivo, las autoridades distritales definieron en un consejo de seguridad con la fuerza pública las medidas para garantizar una sana convivencia entre la ciudadanía.

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De esta manera, la Alcaldía informó que con motivo del Día del Trabajo se desplegarán cerca de 1.184 uniformados para acompañar una manifestación que va desde el punto de encuentro en la avenida Cordialidad con calle 76 (entrada a San Martín) hasta su finalización en la Cordialidad con la carrera 21.

“Son más de mil uniformados los que estarán dispuestos para garantizar el derecho a la manifestación. Este dispositivo también consta de vigilancia aérea con el ‘Halcón’ y el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado”, mencionó.

De igual manera, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial aseguró que habrá agentes de tránsito para hacer los cierres de vías conforme vaya avanzando la manifestación.

Sumado a esto, el Batallón de Policía Militar, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército, tendrá 60 unidades desplegadas en los alrededores de los sectores por donde habrá mayor concentración de personas.

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“El equipo de Diálogo Social adscrito a la Secretaría Distrital de Gobierno también acompañará la marcha de los trabajadores, con la intención de mediar ante cualquier situación de convivencia que se presente para que se pueda prevenir de la mejor manera posible sin contratiempos”, resaltó.

Así las cosas, el dispositivo de seguridad y el desarrollo de la actividad serán monitoreados desde un puesto de mando unificado que se instalará en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla desde tempranas horas.

Otros eventos

La Alcaldía liderará la instalación de otro pesto de mando unificado (PMU) preliminar y uno principal para el concierto del artista J Balvin que se desarrollará este viernes en el estadio Romelio Martínez desde las 8:00 p. m.

Según la administración, se esperan unos 15.000 asistentes para este evento musical. “Aunque el estadio tiene un aforo de 23.800 personas, se esperan más de 10 mil asistentes. La apertura de puertas será a las 4:00 de la tarde, previa autorización del PMU”.

Además, la empresa encargada del evento cuenta con 450 miembros del personal de logística y 200 unidades de seguridad para los controles dentro del escenario. Mientras que la Policía instalará también su dispositivo en el exterior.

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Ante este panorama, por motivos de seguridad y logística se tiene previsto el cierre de la carrera 44 y de la carrera 46 desde la madrugada del viernes.

El espectáculo musical tiene previsto un formato de 360 grados y posibles invitados sorpresa para el disfrute de todo el público barranquillero.

Por otro lado, la Administración distrital se prepara para el Día de las Madres. Desde las diferentes oficinas y secretarías distritales se realizarán campañas de prevención desde este fin de semana en centros comerciales, zonas turísticas y gastronómicas, sectores residenciales priorizados, parques, espacios públicos, entre otros.

Con respecto a esto, la Policía Metropolitana manifestó que dispuso de 984 uniformados para el desarrollo de siete planes especiales durante el fin de semana del Día de las Madres.

Este dispositivo estará desplegado en centros comerciales, zonas de gastronomía, atención a zonas turísticas, playas, Caravanas por la Vida, puestos de control e intervención a zonas priorizadas.

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Adicionalmente, se tendrá una atención especial a sectores de diferentes barrios de la ciudad donde, tras el seguimiento de las estadísticas, históricamente se han registrado con frecuencia casos de violencias basadas en género.

Así como también se activaron los patrullajes mixtos entre Ejército y Policía, con acompañamiento de la Alcaldía distrital, para fortalecer la presencia en diferentes sectores.

Como parte de esta estrategia, el Distrito de Barranquilla también realizó un nuevo recorrido de ‘Caravanas por la Vida’, el cual tuvo visitas hacia las localidades Metropolitana y Suroccidente para ejercer acciones de vigilancia y control con el acompañamiento del Ejército y la fuerza pública.