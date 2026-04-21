Durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, llevada a cabo en la sede del alma máter en Sabanalarga, se trazaron las líneas clave para su futuro institucional; contando con énfasis en la estabilidad financiera, la calidad de la oferta académica y la gobernanza universitaria. Este último próximo a cobrar fuerza tras definirse el cronograma de elecciones para el periodo 2026.

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En cabeza del gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior, Eduardo Verano de la Rosa, se centró en la aprobación del cronograma democrático, que permitirá la renovación de sus órganos de gobierno, en medio de la presentación de un balance financiero que posiciona a la institución en un rango de solidez histórica.

“Hoy se avanzó en la definición de la estructura del Consejo Superior y en la aprobación del cronograma para la escogencia de los representantes de estudiantes, docentes, egresados y exrectores”, sostuvo Verano.

Calendario electoral

A cargo de Jose Marchena y Jess Rodriguez, representantes estudiantiles ante el Consejo Académico, fueron compartidas las fechas establecidas a finales de 2026 para que la comunidad universitaria vote por sus nuevos representantes ante el Consejo Superior y demás órganos colegiados:

2 de octubre de 2026: Elecciones de representantes estudiantiles.

16 de octubre de 2026: Elecciones de docentes al Consejo Superior.

6 de noviembre de 2026: Elecciones de representantes de egresados.

16 de diciembre de 2026: Elección de representante de exrectores.

Por su parte, el rector Rafael Castillo Pacheco destacó que la definición de este calendario con antelación fortalece la participación democrática interna.“Hemos hecho una gran convergencia entre el estado financiero y los desafíos de la universidad, con ideas extraordinarias y aportes sustanciales para su devenir”, afirmó.

Asimismo, el Consejo aprobó la continuidad de Edinson Hurtado como decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y de Cristina Montalvo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, quienes permanecerán en sus cargos hasta que se realice la elección oficial de sus sucesores.

Avances institucionales

A su vez, el gobernador resaltó que la universidad ha tenido una evolución económica significativa al crecer el último año alrededor de $100.000 millones en patrimonio, pasando de la Ley 550 a una situación de superávit. Además de la oferta laboral de 237 vacantes, un plan de formalización que pretende dignificar la labor docente y elevar la calidad educativa del alma máter.

En el caso puntual de la sede de Sabanalarga, el campus alberga actualmente a cerca de 1.200 estudiantes en seis programas académicos, proyectándose como un polo de desarrollo agroindustrial para el departamento.

Verano anunció nuevas obras de infraestructura para esta sede, incluyendo un cerramiento perimetral con sistemas de seguridad, iluminación y videovigilancia. Esta expansión forma parte de una estrategia que ha llevado la matrícula total de la universidad de 8.000 a más de 26.500 estudiantes en los últimos años, con miras a expandirse hacia otros municipios como Soledad.

“Estamos en una etapa de estabilidad total que nos permite pensar en inversiones estratégicas y en una universidad más dinámica y competitiva”, puntualizó.

En ese sentido, el delegado del Ministerio de Educación Juan Carlos Bolívar, destacó el impacto de la política pública en el fortalecimiento de las universidades. “Recibimos un balance positivo en términos financieros; esta estabilidad nos permite actuar sin la presión de la urgencia económica y proyectar una universidad con mayor alcance”, ratificó Bolívar.

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