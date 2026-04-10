El rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, informó mediante un comunicado oficial publicado en la página web institucional que se dio cumplimiento a la decisión judicial emitida por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Colombia, en relación con el reintegro de Álvaro González. Como parte de esta medida, se dispuso la creación de la Vicerrectoría de Regionalización y Desarrollo Territorial.

De acuerdo con el directivo, antes de adoptar esta decisión se evaluaron diversas alternativas para materializar el reintegro de Álvaro González Aguilar. No obstante, estas opciones no resultaron viables debido a que los cargos existentes exigían requisitos específicos establecidos en la normatividad vigente y en los manuales de funciones de obligatorio cumplimiento en la administración pública.

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Como solución estructural y con sustento jurídico, la Rectoría promovió ante el Consejo Superior la creación de una nueva vicerrectoría de nivel directivo. Esta medida no solo permitió cumplir con la orden judicial de reintegro en un cargo equivalente o de superior jerarquía, sino que también se articula con el Plan de Desarrollo Institucional y con las políticas del Gobierno Nacional en materia de ampliación de cobertura y desarrollo territorial.

“Con ese marco institucional definido, se dispuso el reintegro del señor Álvaro González Aguilar a dicho cargo, dando cumplimiento material, real y verificable al fallo judicial”, se lee en el documento.

De igual manera, explicó que la Vicerrectoría de Regionalización y Desarrollo Territorial tendrá como propósito ampliar la cobertura educativa, fortalecer la articulación con las sedes regionales y contribuir al cierre de brechas en el acceso a la educación superior, en respuesta a las necesidades del Caribe colombiano.

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“La Universidad del Atlántico reafirma que en cada etapa de este proceso obró con respeto pleno a las decisiones judiciales, rigor jurídico y responsabilidad institucional, y continuará avanzando en la consolidación de una institución moderna, transparente y comprometida con el acceso equitativo a la educación superior como motor de desarrollo”, finalizó.